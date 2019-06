Egal ob Rettungsdienst, Lernhilfe, Team Österreich-Tafel, Jugendarbeit, Betreutes Reisen oder Henry Laden – „bei uns gibt es viel zu tun“, sagt Rot Kreuz NÖ-Präsident Josef Schmoll. Um zu verdeutlichen, dass es bei der Organisation vielfältige Aufgabenbereiche gibt, startete das Rote Kreuz die Aktion „Die passende Jacke“. NÖ sei „das Land der Freiwilligen, ihr Einsatz ist unverzichtbar“, meint Schmoll. „Mit unserer Kampagne wollen wir aufmerksam machen, dass bei uns für jeden die passende Jacke wartet.“

Das bekräftigt auch Rot Kreuz Neunkirchen-Bezirksstellengeschäftsführer Horst Willesberger: „Man muss nicht unbedingt zur Rettung gehen – es gibt ganz viele unterschiedliche Bereiche, für jeden ist etwas dabei“, wirbt auch er um Unterstützer.

In Kooperation mit dem Neunkirchner Roten Kreuz veröffentlicht NÖN.at in den kommenden Wochen Bilder von prominenten Persönlichkeiten aus dem Bezirk, die sich ebenfalls an der Aktion beteiligen – und damit signalisieren: Es gibt für jeden die passende Jacke!