„Sie kaufen, wir zahlen!“ Unter diesem Motto hat Bürgermeister Peter Steinwender (SPÖ) das Gewinnspiel „35 mal 35“ ins Leben gerufen. Damit sollen zum einen die heimischen Betriebe gestärkt werden, zum anderen sollen aber die Kunden auch zum Einkauf im Ort angeregt werden. „Es geht auch darum, zu zeigen, wie viele verschiedene Betriebe wir eigentlich haben und was man alles bei uns bekommt“, erklärt Steinwender die Idee dahinter.

Mitmachen ist recht simpel: Den gesamten Sommer über können Rechnungen von Grünbacher Betrieben (insgesamt 35, siehe Infobox) am Gemeindeamt beim Postpartner – versehen mit Name und Kontaktmöglichkeit – abgegeben werden. Der Rechnungswert spielt dabei keine Rolle. Am Herbstkirtag am 4. Oktober soll schließlich pro Betrieb eine Rechnung gezogen werden. Der Gewinner erhält dann 35 Euro von der Gemeinde refundiert. Insgesamt fließen so 1.225 Euro.