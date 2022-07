Veranstaltung: Literatur im Weinlokal Willendorf

Werbung

Ein besonderes Event fand vergangenen Sonntag im Weinlokal Willendorf („Weintraubn“) statt. Die Willendorfer Autorinnen Ilse Bock, Andrea Waldl und Susanna Mally präsentierten ihre Bücher und lasen markante Textstellen aus ihren literarischen Werken. Ilse Bock – sie stellte einige ihrer Bilder im Rahmen der Veranstaltung für eine Vernissage zur Verfügung – kam durch ihre Krankheit zur Kunst: In ihrem Buch und in zahlreichen Bildern zeigt sie, wie sie ihr ganz persönliches Schicksal meistert und will anderen Menschen damit Mut machen (die NÖN berichtete in einem ausführlichen Portrait).

„Tolle Gespräche und kühle Getränke“

Andrea Waldl ist in ihrer Gemeinde nicht nur politisch tätig – sie ist NEOS-Mandatarin im Gemeinderat – und Unternehmerin, sondern gibt in ihren Büchern ganz persönliche Einblicke in ihr Leben. Susanna Mally bringt mit ihrem Buch „England war und ist eine Reise wert“ den Lesern ihre zweite Heimat nahe.

„Tolle Gespräche und kühle Getränke“, freut sich Lydia Hammerl, die bei der Veranstaltung seitens der Initiative „Gesunde Gemeinde“ die Gäste verköstigte. Der Erlös kommt dem Ferienspiel zugute.

