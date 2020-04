Nur noch wenige Tage, dann wäre das Ternitzer Poly im Innenbereich fix und fertig. Der Unterricht könnte dann im Prinzip beginnen, wäre da nicht die derzeitige Coronakrise, wegen der alle Schulen geschlossen sind. In Ternitz ist man aber dennoch stolz auf die neu gestaltete Schule. "Wir schaffen mit diesem Bau die Voraussetzung für bestens ausgebildete Lehrlinge und künftige Facharbeiter für unsere Betriebe. Mit diesem derzeit größten Schulbauprojekt des Bezirkes hat die Stadt Ternitz ihren Ruf als Schulstadt weiter ausgebaut. Der von mir bereits 2007 angedachte gemeinsame Schulcampus Ternitz, bestehend aus dem BORG, der NMS Ternitz und der Polytechnischen Schule ist nun Realität geworden", freut sich SPÖ-Bürgermeister Rupert Dworak.

Genügend Klassenräume geschaffen

Doch was ist jetzt genau passiert? Mit einer technisch aufwändigen Aufstockung konnten nach den Plänen der Architekten Teynor und Schmidt neue Klassenräume geschaffen werden, die dringend gebraucht wurden. "Nach der Schließung der Polytechnischen Schule Neunkirchen hat die Stadt Ternitz die Verantwortung übernommen und investiert in die Zukunft unserer Jugend, aber auch in die Zukunft unserer Unternehmen", so SPÖ-Schulstadträtin Andrea Reisenbauer. Nun fehlen nur noch einige Arbeiten im Außenbereich, die in den nächsten Wochen losgehen sollen.