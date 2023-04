Kriminalität im Netz steigt auch im Bezirk Neunkirchen

„Niemand ist davor gefeit – es kann jeden treffen!“ Mit diesem Appell zur stetig wachsenden Gefahr von Internetkriminalität tourt Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) derzeit durch Bezirke im Land. Am Montagnachmittag machte er, nach einem Besuch der Polizeiinspektion Neunkirchen, Halt beim Dorfwirt in Peisching.

Gerhard Karner und Hermann Hauer. Foto: Philipp Grabner

Sowohl Betrug und Hass im Netz, als auch sogenannte „Deepfakes“, also realistisch wirkende Medieninhalte, die verfälscht wurden, nehmen zu. Österreichweit lag der Anzeigen-Zuwachs im Vorjahr bei 30 Prozent, niederösterreichweit bei 27 Prozent. Im Bezirk Neunkirchen stieg die Zahl im Vergleichszeitraum um 20 Prozent, insgesamt gab es 340 Anzeigen. „Der Bereich Cyberkriminalität beschäftigt alle Regionen Österreichs, es gibt keine Polizeiinspektion, die nicht damit konfrontiert ist“, so Karner.

Dagegen vorgehen will der Innenminister mit mehreren Maßnahmen: Mit einer Kriminaldienstreform sollen an ausgewählten Bezirkspolizeiinspektionen Kompetenzstellen eingerichtet werden. Wo genau in Niederösterreich diese maximal acht Stellen sein sollen, steht noch nicht fest, aber: „Im Süden Niederösterreich wird es jedenfalls eine solche regionale Schwerpunktdienststelle geben.“

Abseits dessen sollen Strafverschärfungen, ein neuer Schwerpunkt in der Polizei-Grundausbildung sowie eine „Cyber-HAK“ (mit Pilotprojekten in Salzburg und Horn) Abhilfe schaffen. Und: Man wolle mit einer Informationsoffensive die Bevölkerung sensibilisieren. „Daher ist es wichtig, auch zu signalisieren, dass alles sofort zur Anzeige gebracht werden sollte“, appelliert ÖVP-Landtagsabgeordneter Hermann Hauer, keine Scheu zu haben.

