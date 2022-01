Dreifaches Trampolin hält fit

Zu Beginn war es nur ein flüchtiger Gedanke: Der Purkersdorfer Thomas Kogler sah im Garten seinem Sohn beim Trampolinspringen zu. „Ich habe mir gedacht, wieso springt er nur auf und ab und nicht seitlich. Warum macht man nicht mehr aus der Bewegung?“, erzählt Kogler. Und schnell wurde aus dem Gedanken die Idee, ein herkömmliches Trampolin in ein multifunktionales Trainingsgerät zu verwandeln.

Entstanden ist der „Alpha Champ“, ein dreifaches Trampolin mit schrägen Seitenflächen, auf dem Beweglichkeit, Koordination und Kondition trainiert werden kann. „Ich habe mehrere Prototypen entwickelt und sie von Sportwissenschaftler und Mediziner beurteilen lassen“, erinnert sich Kogler zurück, der im Maschinenbau tätig ist. 2018 hat der Purkersdorfer den Entwicklungsprozess gestartet. Ein Jahr später fand er mit dem Neunkirchner Leo Fuchs einen Geschäftspartner und der „Alpha Champ“-Trainer wurde ins Leben gerufen.

Fuchs holte auch einen prominenten Investor und Unterstützer ins Boot: Andreas Ivanschitz, ehemaliger Kapitän der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft, stieg bei „Alpha Champ“ ein und verbesserte gemeinsam mit seiner Frau Anja das Konzept des Triple-Rebounders. „Ich hatte so etwas noch nie gesehen und mir war schnell klar, dass man sehr vielseitig trainieren kann. Für alle Sportarten, die die seitliche Sprungdynamik, die Koordination und die Ausdauer brauchen, ist dieses Gerät in jedem Training perfekt einsetzbar. Außerdem macht das Springen Spaß“, so Ivanschitz.

Von Niederösterreich aus in die ganze Welt

Nach Amerika, Australien, Asien und Europa wurde das dreifache Trampolin schon geliefert, so Kogler. Profi-Sportler, etwa die Kicker von Real Madrid oder aus der UK-Premier League, nutzen das Trainingsgerät. Zuletzt erreichte das „Alpha Champ“-Team auch ein Video aus Hollywood: Im Fitnessstudio Dogpound wird auf dem Rebounder geschwitzt. Produziert wird der „Alpha Champ“ in Niederösterreich. „Das ist auch wichtig für die Qualitätskontrolle“, so Fuchs.

Jetzt will das Team das Gerät verstärkt in die Fitnessstudios und Sportvereine bringen. „Viele glauben, sie sind nicht athletisch genug, um darauf zu trainieren. Niemand muss sich eingeschüchtert fühlen. Auf dem ,Alpha Champ‘ findet jeder sein eigenes Tempo“, erklärt Ivanschitz.

