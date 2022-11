Würflach: Klimaschutz in Kalenderform

Die Würflacher Keramikkünstlerin Claude Leeb startete im Vorjahr mit fünf weiteren Unternehmern aus Niederösterreich aus den verschiedensten Branchen ein Kooperationsprojekt, um sich intensiv mit dem Thema Klimaschutz auseinanderzusetzen.

Auf die Frage „Wie können wir klimafreundlicher leben?“ antworten Claude Leeb und ihre Partner einhellig: „Mit kleinen Schritten.“ Gemeinsam entwickelten sie den „Klimafit-Kalender“, der monatlich Inspiration und Tipps liefern soll. Das Team kreierte im Rahmen des Kreativwirtschaftscoachings „C hoch 3“ einen Wandkalender, der mit leicht umsetzbaren Empfehlungen zum Energiesparen motivieren, Lust auf mehr Gemüse machen soll und mit wenigen Worten täglich daran erinnert, dass es auch ein wenig anders geht.

Kalender wurde klimaneutral gedruckt

Der „Schritt für Schritt klimafit“-Monatskalender beinhaltet unter anderem zwölf Themen aus dem Alltag: Ernährung, Strom, Pflanzen, Abfall, Mobilität, Sharing, Wasser, Mode, Finanzen, Reinigung, Konsum und Internet. „Es genügt nicht, darüber zu reden. Man muss auch etwas tun“, sagen die Unternehmer. Nicht nur, das es den Kalender bereits zu kaufen gibt, erreichte das Team beim „riz up GENIUS Award“ in der Kategorie „ökologisch genial“ damit sogar den dritten Platz.

Für Architekt Dietrich Waldmann aus Waidhofen an der Thaya, Motion-Designer Oliver Schwinn aus St. Pölten, Keramikerin Claude Leeb, Jugendcoach Doris Pusch aus Hinterbrühl, Landschaftsdesignerin Julia Sachs aus Berndorf und die Food-Journalistin Maren Zimmermann aus Wolkersdorf war klar, dass der Kalender klimaneutral gedruckt werden muss. Das Ergebnis: Die beim Druck entstandenen Emissionen wurden durch Humusaufbau in der Ökoregion Kaindorf kompensiert. Erhältlich ist der Klimafit-Kalender via

www.klimafit.info

