„Aspangbahn“: ÖBB richten Schienenersatzverkehr ein

Weil die Gleisanlagen der „Aspangbahn“ erneuert werden, richten die ÖBB zwischen 21. Oktober und 1. November einen Schienenersatzverkehr zwischen Wiener Neustadt und Aspang ein. Konkret entfallen ab Freitag, 16.30 Uhr, bis zum Feiertag, 20 Uhr, alle Züge zwischen den beiden Bahnhöfen, ersatzweise fahren Busse. „Dabei ist zu beachten, dass die Busse des Schienenersatzverkehrs abweichend zum Zugfahrplan in Aspang um bis zu 25 Minuten früher abfahren. Die Mitnahme von Fahrrädern ist nicht möglich“, heißt es in einer Aussendung der ÖBB am Dienstagmittag.

Im selben Zeitraum kommt es außerdem auf den Strecken zwischen Aspang und Friedberg, Aspang und Hartberg sowie Aspang und Fehring (jeweils in beiden Richtungen) zu Änderungen im Fahrplan. „Außerdem ist zur Durchführung der Maßnahmen eine Sperre der Eisenbahnkreuzung Schwarzer Weg in Bad Erlach und eine Sperre der Eisenbahnkreuzung Brunner Straße in Pitten von 21. Oktober bis 3. November erforderlich“, so die Bahn weiter.

Man sei bemüht, Lärmentwicklungen so gering wie möglich zu halten, so die ÖBB. Teilweise arbeite man auch am Wochenende, an Feiertagen sowie nachts.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.