Friseursalon Loidl in Kirchberg übersiedelte

Generationen von Kunden waren es, die im Friseursalon Loidl in den letzten Jahrzehnten ein- und ausgegangen sind. „Markt 221“ war für viele nicht nur ein Ort zum „Haareschneiden“ und „Frisuren richten“, sondern auch ein Ort zum Wohlfühlen und Plaudern. Seit fast 60 Jahren bereicherte er die Gemeinde.

Schon der Großvater Wolfgang Loidls war als Friseur in Kirchberg tätig, seine drei Kinder erlernten ebenfalls den Beruf des Friseurs und Perückenmachers. Der Standort „Markt 221“ wurde 1964 von Loidls Vater Friedrich fertiggestellt. Für Loidl und seine Geschwister stellte das „Geschäft des Großvaters“ eine Art „Spielplatz“ dar: „Immer wieder konnten wir ein paar Groschen verdienen, welche wir natürlich sofort beim Kaufhaus Köck gegen Schnitten oder Stollwerk tauschten“, erinnert sich Loidl schmunzelnd an seine Kindheit. 1982 habe er dann gemeinsam mit seiner Frau Anna die Meisterprüfung abgelegt und im gleichen Jahr, am 12. Oktober, einen Tag nach seinem 23. Geburtstag, den Betrieb übernommen: „So konnte ich das Lebenswerk meiner Vorfahren weiterführen.“

Zweimal bauten die Friseurmeister den Betrieb in den folgenden Jahrzehnten um: „Im Oktober durften wir 40 Jahre Friseur Loidl feiern“, blickt Loidl stolz auf seine Tätigkeit zurück, „während dieser Zeit waren insgesamt 26 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon 21 Lehrlinge für uns tätig.“

Da die Räumlichkeiten im Haus nun von seinem Bruder für dessen Tochter und Enkelkinder gebraucht würden und er und seine Frau bereits beide in Pension seien, sei der Entschluss gefallen, den Standort Markt 221 mit 7. Jänner zu schließen.

Für die Kunden gibt es weiterhin die Möglichkeit, die Serviceleistungen des Salons gegen Voranmeldung am neuen Standort Markt 317 in Anspruch zu nehmen. Betriebszeiten sind: Donnerstag und Freitag von 8 bis 17 Uhr, Samstag von 7 bis 13 Uhr.

Anmeldung unter 0664/3010032 oder per E-Mail: friseurloidl@a1.net

