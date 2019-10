Bereits im Alter von zarten vier Jahren wusste Patricia Hillinger, dass sie die großen Bühnen der Welt erobern möchte. Mit ihrem ersten Song „I Know What I Want“ hat die Ex-Reichenauerin den ersten Grundstein für ihren großen Traum gelegt.

Das Besondere an der Debütsingle Hillingers ist jedoch, dass es sie bereits seit Jahrzehnten gibt. „Mein Song wurde bereits in den 90er Jahren von den beiden Wiener Komponisten Emad Sayyah und Wolfgang Bayer geschrieben“, erzählt die 31-jährige Solokünstlerin. Da das Lied bis dato noch keiner aufgenommen hat, ergriff die Ex-Reichenauerin die Chance und veröffentlichte diesen samt Musikvideo Anfang Oktober. „Video und Song sind bis jetzt sehr gut angekommen“, freut sich Hillinger.

Im Hintergrund werden bereits fleißig Ideen für die nächste Single erarbeitet. „Genug Songs für ein EP-Album haben wir bereits“, will die junge Künstlerin nun Schritt für Schritt in Richtung erstes Album gehen.

Zu hören ist „I Know What I Want“ demnächst auf Radio Arabella. Außerdem wurde der Song bereits im englischen Radio sowie in den USA gespielt. „Ich freue mich auch sehr, dass ein amerikanischer TV-Sender das Musikvideo in die Rotation aufgenommen hat“, so Hillinger.