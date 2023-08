Altendorfer sind jetzt schneller im „World Wide Web“ unterwegs

Es sei ein großer Schritt für eine kleine Gemeinde wie Altendorf, betont ÖVP-Bürgermeisterin Ulrike Trybus. Die Rede ist vom Glasfaserausbau in Zusammenarbeit mit dem Anbieter A1. 600 Haushalte der Schwarzatalgemeinde sind im Internet nun um einiges schneller unterwegs.

Mehr als zwei Kilometer Glasfaser wurden durch den Ort gelegt und zwei neue Schaltstellen an das A1-Glasfasernetz angeschlossen. „Mit dem A1 Breitbandausbau sind wir nun einen weiteren wichtigen Schritt zur Digitalisierung in der Gemeinde gegangen. Der schnelle und sichere Zugang zur digitalen Welt ist in der heutigen Zeit für Bildungseinrichtungen und Unternehmen genauso bedeutend wie in den privaten Haushalten“, freut sich Trybus. Besonders die Möglichkeit, im Homeoffice schnelleres Internet zu haben, sehe die Bevölkerung sehr positiv.

Die Gemeinde wolle daher auch in weiterer Zukunft die Zusammenarbeit mit A1 forcieren. Das freut vor allem den Breitbandbeauftragten der Gemeinde, Paul Galuska: „Unser Ziel ist es, dass jeder Haushalt und jedes Unternehmen in Österreich von den Möglichkeiten der Digitalisierung profitiert. Ein schnelles Breitbandnetz ist die Basis für die Digitalisierung von Unternehmen und Gemeinden. Daher freut es uns sehr, dass Altendorf nun an das A1 Glasfasernetz angebunden ist. Vielen Dank an die Gemeinde und alle Beteiligten für die Umsetzung des Projekts.”