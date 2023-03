Neunkirchnerin gründet Portal für Nachhaltigkeit

,,Die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN (SDG's) zu erreichen, wird zum wichtigsten Thema der Menschheit. Unternehmer und Konsumenten zeigen sich angesichts der zahlreichen Krisen und Herausforderungen vermehrt bereit, an einem Strang zu ziehen – genau das wollen wir mit unserer neuen Plattform 'Admunity' unterstützen. Es ist unser Ziel, Rahmenbedingungen zu schaffen, die nachhaltiges und soziales Handeln erleichtern, transparent zu informieren und Menschen aller Altersgruppen, besonders junge dafür zu begeistern“, erklärt Heissenbegrer. Sie selbst „brenne für das Thema und ich denke, dass ich aufgrund meiner intensivsten Recherchen ein Konzept entwickelt habe, das den Puls der Zeit trifft und einzigartig ist. Mein ursprünglicher Traum des Schaffens eines Charitylabels mit Magazin hat sich nun auf das Gesamtthema 'Nachhaltigkeit' weiterentwickelt.“

Heissenberger verfügt über ein BWL Studium mit Vertiefung Marketing&Sales, hat auch die Pädagogische Hochschule absolviert und war im sozialen Bereich wie auch als Autorin, unter anderem für Austria Innovativ, tätig.

„Admunity“ bietet allen Unternehmern, die bereits einen ökologischen Weg eingeschlagen haben, eine Vermittlungsplattform, um ihre kostbaren Produkte und Dienstleistungen zu verkaufen. Außerdem wird Künstlern virtueller Raum für Verkauf und Versteigerung ihrer Werke zur Verfügung gestellt. „Wir würdigen ihre Schritte in Richtung Nachhaltigkeit mit Reportagen, Interviews im Magazin, Podcasts und Vodcasts“, so Heissenberger, die von ihrer Idee schwärmt: „Ich bin überzeugt, dass 'Admunity' eine Tür für viele Menschen öffnen könnte, die Gutes tun und nachhaltig agieren möchten, aber oft überfordert und verunsichert sind. Die Plattform schafft hier ein ethisch wertvolles Angebot, das aufgrund der Vielfältigkeit und Transparenz hoffentlich gerne angenommen wird. Auch von Jüngeren!“

Als Plattform für Soziales Engagement liegt der Fokus auf dem Vorantreiben der sozialen Ziele: Wer bei Admunity, Nachhaltiges – vom Biobauern bis zur Skulptur und vom Pullover bis zur Zahnbürste einkauft - spendet damit auch automatisch an ein zertifiziertes Hilfsprojekt. Heissenberger: „Einen hohen Anteil unserer Einnahmen leiten wir von Beginn an für unser Ziel SDG2 - Zero Hunger an UNICEF weiter!“

Die Neunkirchnerin wird bereits von kompetenten Partnern unterstützt und plant auch, künftig Mitarbeiter, Investoren, Sponsoren und Kooperationspartner ins Boot zu holen, um das Projekt zu bewerkstelligen.

Weitere Infos unter info@admunity.com oder unter 06767456230 bzw. www.admunity.com.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.