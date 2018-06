Bezirksfeuerwehrchef Huber: „Wasser ist unberechenbar“.

NÖN: Wie fühlen Sie sich geistig und körperlich nach den letzten Tagen?

Josef Huber: Wir haben ein bisschen anstrengende Tage hinter uns, aber das hat hier jedes Feuerwehrmitglied im Bezirk gehabt. Und wir sind sehr stolz auf das, was hier jedes einzelne Feuerwehrmitglied für die Bevölkerung geleistet hat. Vor allem am Dienstag tagsüber 750 freiwillige Feuerwehrmitglieder zur Verfügung zu haben und am Mittwoch, wie dann noch einmal der Guss gekommen, weitere 500 in den Einsatz zu bringen, ist nicht selbstverständlich.

Geht das spurenlos an einem vorbei – ist man da nicht hundemüde?

Huber: Ist man eigentlich nicht. Ich bin ja solche Situationen leider Gottes auch schon sehr gewohnt. Vor fast 20 Jahren war ja in dieser Region fast das gleiche, nur noch stärker. Da haben wir ja das gesamte Pittental unter Wasser gehabt. Ich bin auch im Landesführungsstab des Landesfeuerwehrverbandes tätig und 2002 hatten wir das Jahrhunderthochwasser, wo in ganz Niederösterreich Land unter war. Ich habe schon sehr viele Großereignisse hinter mir und es ist eine gewisse Routine da, weil man die Mechanismen kennt. Man lernt mit dieser ganzen Situation umzugehen. Sicherlich gibt es immer auch eine gewisse Anspannung, ob alles funktioniert, ob alles passt. Aber man muss auch sagen, wenn man die letzten 20 Jahre Revue passieren lässt, vor allem seit dem Jahrhunderthochwasser hat das Feuerwehrwesen in puncto Ausbildung und Ausrüstung enorm aufgeholt und das ist uns jetzt zugutegekommen. Wir haben 2006 nach dem Hochwasser an der March sukzessive begonnen, die Feuerwehren mit Großpumpen, Stromerzeugern, Zentrallagern, verschiedensten Gegenständen auszustatten. Das ist natürlich auch hier zum Einsatz und hat sich bewährt.

Gehören Unwettereinsätze bei der Feuerwehr leider mittlerweile zur Routine im Bezirk Neunkirchen?

Huber: Ja, eigentlich schon. Wir haben vor einiger Zeit durch meine überörtliche Tätigkeit auch Gespräche mit der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik geführt. Und dort sagen sie, dass die Extremwetterlagen immer mehr werden. Nicht nur großflächig, auch punktuell. Wo nur ein paar Quadratkilometerbetroffen sind, wo es wie aus Schaffeln schüttet und zwei Kilometer daneben ist nichts.

Also der Eindruck der Bevölkerung täuscht nicht, dass es vor 30 Jahren nicht so arg war?

Huber: Nein, das ist so. Das Ganze kommt immer mehr und mehr punktuell und da muss man natürlich auch reagieren. In der Vorwoche hatten wir das beispielsweise in Olbersdorf, Anfang Mai im Gebiet der Hohen Wand. Es bestätigt sich das, was uns die Zentralanstalt vor einigen Monaten gesagt hat: Punktuelle Ereignisse, mit Starkwettersituationen werden immer mehr.

Was waren dabei die besonderen Herausforderungen?

Huber: Dass wir rasch weiteren Schaden verhindern. Im Bereich Olbersdorf war es beispielsweise vorrangig, die Barrieren so aufzubauen, dass nicht größerer Schaden in den dortigen Industriebetrieben passiert. Aufgrund des großen Geschiebes, das überall heruntergekommen ist, war es vorrangig Maßnahmen zu setzen, dass man rasch diesen Schlamm, diese Erde, den Schotter rausbringt. Solange das alles noch nass ist, geht das um einiges leichter, sonst wird er hart wie Beton und das ist dann fast nicht herauszubringen. Und im Bereich von Kirchau und Warth, das eigentlich am schwersten betroffen war, war es ebenfalls vorrangig, der Bevölkerung so zu helfen, dass kein weiterer Schaden entsteht. Man muss sich vorstellen, dass hier die Häuser bis einen oder zwei Meter unter Wasser gestanden sind. Da war alles kaputt. Da müssen wir rasch helfen, dafür sind wir auch da. Neben Schaden verhindern, gilt es, bei den Aufräumungsarbeiten zu helfen, die Sondergeräte herbeizubringen. Der Hauptplatz in Warth war wieder einmal komplett unter Wasser, da wurden Autos auch beschädigt. Das hatten wir 1999 auch gehabt, nur das sind uns die Autos davongeschwommen. Das ist schon eine große Herausforderung.

Was ist aus Ihrer Sicht sehr gut gelaufen?

Huber: Ich will da gar nichts hervorheben. Es hat alles gut funktioniert. So einen Großeinsatz muss man sich einmal vorstellen. Das beginnt bei den örtlichen Feuerwehren, die die ersten Maßnahmen setzen und wächst dann. Die Struktur ist so, dass wir sehr dankbar und froh sind, dass wir die Bezirksalarmzentrale und den Bezirksführungsstab jetzt in einem örtlichen Raum zu haben. Da waren in der Spitzenzeit 20 Leute tätig, welche maßgebend bei diesem Einsatzerfolg dabei sind. Da kann man leicht Bezirksfeuerwehrkommandant sein, wenn du eine solche Mannschaft hinter dir hast. Das beginnt beim Stab und hört bei den freiwilligen Feuerwehrmitgliedern ganz unten auf. Ich bin in der Schadensszene mit einem Adjutanten vor Ort und hinter mehr ist der Stab. Der örtliche Feuerwehrkommandant ist schon noch für sein Gebiet verantwortlich, aber es sind dann halt andere Mechanismen, wo es eine Schwergewichtbildung gibt.

Wo gibt es auch noch Verbesserungsbedarf?

Huber: Ich habe lange studiert, aber das wäre Jammern auf einem hohen Niveau. Es sicherlich kleine Schrauben, an denen man drehen kann, aber das hat jetzt keinen großen Einfluss, dass dieser maßgeblich wäre. Man muss natürlich schon aufpassen, wenn 750 Kameraden im Einsatz sind, wenn etwas im überörtlichen Straßenverkehrsbereich passiert. Deswegen hat man ja diesen Stab. Aber zum Glück ist sonst nichts passiert. Wenn ich mich an 1999 erinnere, wurden zwei Polizeibeamte auf der Südautobahn zusammengeführt. Das war parallel zum Hochwassereinsatz. Da war auch ein Feuerwehrauto betroffen, unsere Leute sind noch weggesprungen und zwei Polizisten wurden schwerstverletzt. Einer ist mittlerweile verstorben, der andere ein Pflegefall.

Ist es ein Wunder, dass bei der Katastrophe niemand verletzt wurde?

Huber: Ja, das muss ich ganz ehrlich sagen. Die Feuerwehrleute sind mittlerweile schon so ausgebildet, dass sie die Gefahr bei jedem Einsatz gut abschätzen können. Aber Wasser ist unberechenbar. Wasser ist sehr, sehr unberechenbar. Darum sind wir auch sehr froh, dass weder jemand von der Zivilbevölkerung noch von den Einsatzkräften zu Schaden gekommen ist. Wenn ich das Rad knapp 30 Jahre zurückdrehe und an Molzegg denke: Da hatten wir leider einen Verlust von zwei Feuerwehrkameraden zu beklagen, die in die Fluten gekommen sind. Da werden bei solchen Sachen schon immer die Erinnerungen wach. Geprägt hat mich vor allem das Hochwasser 2002, wo im Bereich der Feuerwehrausbildung der Grundstein für den Katastrophenschutz gelegt wurde. Da hat man dann noch einmal nachjustiert, was alles benötigt wird. Die innerbetriebliche Struktur des Feuerwehrwesens wurde auf solche Ereignisse eingestellt und aufgebaut. Das kommt uns heute zugute. Das sind Erfahrungswerte, die dir keiner wegnehmen kann. Weil es ist ein Donauhochwasser etwas ganz anderes als bei uns ein Unwetter. Bei uns kommt das Wasser sehr rasch, bei der Donau kann man etwas besser planen. Man kann Maßnahmen zuführen, da habe ich Vorlaufzeiten. Maßnahmen, die ich bei uns nicht treffen kann. Darum haben wir ja schon seit Jahren vorgefüllte Sandsäcke auf Paletten, die wir lagern und mit Wechsellader sofort ausgeliefert werden können.

Was möchten Sie Ihren Kameraden via NÖN ausrichten?

Huber: Das ist ganz einfach: Ich bin stolz auf jedes einzelne Feuerwehrmitglied, was da geleistet worden ist. Es ist nicht selbstverständlich, dass sie alles liegen und stehen lassen, von der Arbeit weggehen und zum Einsatz kommen. Der Zusammenhalt ist die Stärke des Feuerwehrwesens. Zusammen mit der Unterstützung der Bevölkerung, weil die war enorm. Ich hatte oft Gänsehaut, wie sich die Lage entspannt hatte und die Bevölkerung gekommen ist und gesagt hat: „Danke Feuerwehr!“

Haben Sie einen Wunsch an Behörden, Institutionen oder Arbeitgeber?

Huber: Eigentlich funktioniert es im Bezirk Neunkirchen sehr gut. Auch über den kurzen Weg. Und das haben wir hier. Das fängt an bei der Bezirksverwaltung, geht über die Einsatzkräfte bis hin zur Bevölkerung. Auch die enge Zusammenarbeit zwischen der Feuerwehr und dem Roten Kreuz hat sich hier immer bewährt. Der Sepp Schmoll war bei den vergangenen Großereignissen auch immer dabei, wo ich dabei war. Und ich habe gesagt: „Sepp jetzt haben wir’s wieder nach 20 Jahren. Wie machen wir’s?“ Und er hat geantwortet: „So wie immer!“ Und so war es auch. Das Rote Kreuz nimmt uns dann immer die Versorgung der Einsatzkräfte auch ab. Das ist eingespielt. Und das passt und du brauchst dich um nichts mehr kümmern.