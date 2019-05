Nach den personellen Turbulenzen der vergangenen Wochen in der Stadt-FPÖ und den erfolgten Parteiausschlüssen der Gemeinderäte Waltraud Haas-Toder und Gerhard Scharf bat die NÖN Neunkirchen die wiedergewählte Stadtparteiobfrau Regina Danov und ihren neuen Stellvertreter Helmut Fiedler zum großen Interview.

NÖN: Frau Danov, haben Sie Ihre Wiederwahl als Stadtparteichefin schon bereut?

Regina Danov: Selbstverständlich nicht. Ich freue mich, dass die Wiederwahl mit so überwältigender Mehrheit ausgefallen ist, und damit ein freiheitlicher Neubeginn möglich ist.

NÖN-Recherchen haben aber ergeben, dass es bei diesem Stadtparteitag zu einer Zwei Flügel-Bildung gekommen ist. Warum?

Danov: Sie haben mitbekommen, dass es sich dabei um einen außerordentlichen Stadtparteitag gehandelt hat, den nicht ich wollte, sondern der von den Initiatoren – konkret Haas-Toder (Waltraud, Anm.), Scharf (Gerhard, Anm.) und Berlosnig (Marcus, Anm.) – erzwungen wurde.

Aber warum diese Flügelbildung? Hat sich die abgezeichnet?

Danov: Ich denke, es ist kein Geheimnis, dass die Zusammenarbeit mit den Initiatoren dieses außerordentlichen Stadtparteitages keine sehr gute war. Ich habe mich aber bis zum Schluss redlich um eine gute Zusammenarbeit bemüht. Es war ein Krampf!

Was spricht aus Ihrer Sicht gegen Marcus Berlosnig, der sich ja auch für die Funktion des Obmannes interessiert hätte?

Danov: Gar nichts spricht gegen ihn. Ich hätte ihn gerne im Team gehabt, aber er wollte dann nicht mehr.

Das heißt, er hätte im Vorstand mitarbeiten können?

Danov: Ja.

Heißt das auch, dass er als Alphatier quasi alles machen wollte?

Danov: Das hat sich eigentlich erst im Laufe der Zeit so herauskristallisiert, aber als Alphatier würde ich ihn nicht bezeichnen. Obmann oder Obfrau, das erscheint mir gar nicht so wichtig. Wichtig ist die Zusammensetzung des gesamten Vorstandes, denn es kommt immer auf die handelnden Personen an.

Seitens der nun Ausgeschlossenen wird kritisiert, die Wahl zur Obfrau sei nicht ordnungsgemäß verlaufen.

Danov: Das ist für mich völlig unverständlich. Es gibt Statuten, die sind öffentlich einsehbar und an die haben wir uns gehalten. Außerdem war die gesamte Bezirksparteileitung inklusive des Landtagsabgeordneten Jürgen Handler und des FPÖ-Regionalreferenten anwesend. Darüber hinaus möchte ich aber auch sagen: Der Stadtparteitag ist eine interne Angelegenheit, die man nicht nach außen trägt. Es hat mir nicht gefallen, dass gerade die eigentlichen Initiatoren selbst diese Grundsätze nicht eingehalten haben. Das ist politisch schwach.

Ist die Türe für Herrn Berlosnig zugefallen?

Danov: Darüber haben wir eigentlich nicht wirklich gesprochen. Herr Berlosnig hat sich von selbst zurückgezogen.

Nach dem Parteiausschluss von Waltraud Haas-Toder und Gerhard Scharf ist die FPÖ nur mehr mit einem Gemeinderat, nämlich Norbert Höfler, vertreten. Ist das in der Bezirkshauptstadt nicht beschämend?

Danov: Wenn Sie das so nennen wollen, ja. Im Moment können wir leider nichts machen. Ich hätte es mir so nicht gewünscht.

Nachdem man jetzt vor einem Trümmerhaufen steht: Wird man 2020 bei der Gemeinderatswahl überhaupt antreten?

Danov: Selbstverständlich.

Helmut Fiedler: Ich bin felsenfest davon überzeugt: Mit dem neu gewählten Vorstand – das sind insgesamt sieben Personen – passt das perfekt! Wir arbeiten seit zwei Wochen intensiv daran, um 2020 gestärkt aus der Gemeinderatswahl hervorzugehen.

Die Partei ist also wieder geeint?

Fiedler: Seit dem außerordentlichen Stadtparteitag nehmen wir uns alle an den Händen und arbeiten gemeinsam. Kameradschaft, Einigkeit und Vertrauen sind dabei unsere Eckpfeiler. Regina Danov und ich sehen auch dieses Interview als Abschluss der vergangenen innerparteilichen Vorfälle, und wollen nun nur mehr nach vorne schauen.

Können Sie uns schon etwas über das Team für die Wahl verraten? Es war etwa zu vernehmen, dass Willi Haberbichler wieder antreten könnte?

Fiedler: Der Vorstand wurde auf Vorschlag von Regina Danov zusammengestellt – und ist wirklich eine tolle Mischung: Wir haben Jüngere, wir haben Ältere dabei – etwa auch den Herrn Haberbichler oder Norbert Höfler. Wir haben zwei Frauen im Team und fünf Männer, verschiedene Berufsgruppen darunter. Alle sind hochmotiviert und alle haben Handschlagqualität.

Danov: Und was sie auch alle haben: Einen langen Atem. Wenn Sie sich an unser erstes NÖN-Interview erinnern, wo Sie mir die Frage gestellt haben, ob ich aufgrund der schwierigen Situation denn nicht bald wieder die Flinte ins Korn werfen könnte: Zumindest bis jetzt habe ich das nicht getan.

Herr Fiedler, was hat Sie eigentlich dazu bewogen, sich bei der FPÖ Neunkirchen politisch zu engagieren?

Fiedler: Ich war schon bisher in der Freiheitlichen Partei verankert, hatte berufsbedingt einmal eine Pause eingelegt und bin 2017 von einem längeren Auslandsaufenthalt zurückgekehrt – und es war klar, dass ich mich hier einbringen möchte. Regina Danov ist dann auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich mitarbeiten möchte. Und nachdem klar war, dass ich in Zukunft wieder in Neunkirchen bin, war auch für mich klar, dass ich mich kommunalpolitisch engagieren möchte.

Ist eigentlich schon geklärt, wer von Ihnen beiden als Spitzenkandidat ins Rennen gehen wird? Oder ist da der nächste Konflikt vorprogrammiert?

Danov: Es wird sicherlich keinen Konflikt geben, aber diese Entscheidung zu treffen ist jetzt noch zu früh. Wir konzentrieren uns jetzt auf Sacharbeit.

Was wird generell das Ziel für die Gemeinderatswahl kommendes Jahr sein?

Danov: Stärker werden!

Also mehr als drei Mandate?

Danov: Würden wir uns wünschen, ja.

Was sind denn so die Themen, mit denen Sie bei der Bevölkerung punkten möchten?

Fiedler: „Nicht fremd sein in der eigenen Heimat“ ist sicherlich eines der wichtigen Themen. Wir versuchen, das auf die Region herunterzubrechen. Wir wissen, dass weitere Migrations-Ströme nicht ausgeschlossen sind – jetzt ist es wichtig, aus der aktuellen Situation das Beste zu machen. Und wenn es Integrationsprobleme gibt, muss man klug in die Diskussion kommen, um ein friedliches Zusammenleben in Neunkirchen auf Basis unseres „Rot-Weiß-Roten-Wertefundaments“ sicherzustellen. Für uns ist aber auch klar, was auch der derzeitige FPÖ-Innenminister (Herbert Kickl, Anm.) sagt: Ein weiterer Zuzug wird ganz restriktiv zu handhaben sein!

Gibt es die Befürchtung Ihrerseits, dass sich eine FPÖ-Abspaltung der Wahl stellen könnte?

Danov: Das können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen.