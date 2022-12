Grünbachs Ex-ÖVP-Mandatar Bramböck: "Struktur fehlt!"

Werbung

2020 hatte er die ÖVP noch als Spitzenkandidat angeführt, zuletzt hat Martin Bramböck sein Gemeinderats-Mandat zurückgelegt. An Bürgermeister Peter Steinwender (SPÖ) übt er auch zu seinem Abschied laute Kritik: Er beklagt fehlende Strukturen und ortet eine „Scheindemokratie“.

NÖN: Sie haben bei Ihrem Rücktritt von zeitlichen und beruflichen Gründen gesprochen, aber auch von einer „unerträglichen Situation“. Was war damit konkret gemeint?

Martin Bramböck: Privater Hintergrund meines Rücktritts waren ein Unfall vor einiger Zeit sowie meine berufliche Situation. An meiner Dienststelle gibt es viele Veränderungen und ich habe gemerkt, dass ich das nicht mehr so machen kann wie früher. Die unerträgliche Situation, die letztlich ausschlaggebend war, sehe ich im Fehlen von Strukturen in der Gemeindearbeit.

Die Referate, die Kleinstrukturen der Zusammenarbeit, wurden vom Bürgermeister aufgelöst, stattdessen gibt es Arbeitsgruppen, wo ich eine „Scheindemokratie“ sehe sowie lose „Montagstreffen“, zu denen der Bürgermeister einlädt, bei denen es aber keinerlei Protokoll oder Tagesordnung gibt. Der Begriff „Audienz“ trifft es ganz gut. Projekte entstehen grundsätzlich im Kopf des Bürgermeisters und gelangen über die Partei- oder die Gemeindezeitung an die Öffentlichkeit, und wenn man Fragen, Kritik oder Bedenken hat, ist man seiner Meinung nach automatisch dagegen. Das frustriert auf Dauer!

Die Wiedereinführung der Referate wurde von der ÖVP permanent gefordert, der Bürgermeister hat das stets mit dem Argument abgelehnt, dass ein Thema dann rein parteipolitisch besetzt wäre.

Bramböck: In jedem Referat habe ich, aufgrund des Wahlergebnisses, eine SPÖ-Mehrheit. Der Referatsleiter kann also nicht etwas umsetzen, wenn er dafür keine Mehrheit hat. Ich verstehe nicht, was daran schlecht sein soll, wenn jeder geschäftsführende Gemeinderat einen Themenbereich hat und diesen bearbeitet. Gerade einem Ort wie Grünbach würden diese Kleinzellen der Kommunikation guttun.

2017 wurde – nach dem Rücktritt von Bürgermeister Franz Holzgethan und der Bestellung von Peter Steinwender – neu gewählt. Im Nachhinein: War es ein Fehler, diese Neuwahl mit den Rücktritten der ÖVP-Gemeinderäte herbeizuführen?

Bramböck: Unter den Bedingungen, die wir in Grünbach vorgefunden haben: Ja. Das haben wir unterschätzt. Wir haben gesehen, dass der, der zurücktritt, meist nicht gewinnt. Es gab zu viel Widerstand in der Bevölkerung. Dass aber das Potenzial da war, hat man 2015 gesehen, wo die beiden Parteien nur 29 Stimmen getrennt haben. Und hätte Rudi Gruber (damaliger Bürgermeisterkandidat der ÖVP, Anm.) das Ruder übernommen, würde Grünbach heute ganz anders aussehen. Was die aktuelle Situation betrifft, bin ich davon überzeugt, dass ein Wechsel zu Michael Schwiegelhofer (SPÖ-Vizebürgermeister, Anm.) als Bürgermeister dringend nötig wäre. Zu ihm hatte ich auch immer eine sehr gute Gesprächsbasis.

In ihren Aussendungen ist die ÖVP oft nicht sehr zimperlich, zuletzt war vom Bürgermeister als „Bob der Baumeister“ die Rede, Sie sprechen auch von „Wahnsinn“ und haben einmal auch einen „roten Sumpf“ im Ort gesehen. Stehen Sie zu diesen Formulierungen?

Bramböck: „Roter Sumpf“ würde ich nicht mehr sagen, das gefällt mir nicht. Im Übrigen ist die Situation auch eine andere, weil sich ja alles auf eine Person zuspitzt. „Bob der Baumeister“ war auf die enorme Bautätigkeit im Ort bezogen – und letztlich auch auf das Kaffeehaus. Unser Bürgermeister definiert sich sehr über das Bauen, denn das sieht man gleich! Ob eine Wasserleitung gemacht ist oder nicht, das sieht man nicht. So war das gemeint. Im Übrigen: Die Aussendungen sprechen wir innerparteilich ab, das lesen bis zu 14 Leute. Und was das Kaffeehaus betrifft, ist mir auch wichtig zu sagen, dass wir weder etwas gegen den Pächter noch gegen ein Kaffeehaus an sich haben. Die Kritik gilt der Schaffung einer Ungerechtigkeit unter den Wirtschaftstreibenden, bezahlt mit viel Steuergeld – und dem Vorwurf, wir würden mit falschen Zahlen agieren!

Eine Rückkehr in den Gemeinderat haben Sie zuletzt eher in Abrede gestellt. Bleibt’s dabei?

Bramböck: Mein Interesse für die Gemeindearbeit ist natürlich nicht völlig gestorben, aber zu einem neuerlichen Antritt wird es nicht kommen. Meine Unterstützung für das Team ist da und alle haben für meinen Schritt großes Verständnis.

