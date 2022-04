Breitenaus Amtsleiter seit 30 Jahren im Amt

Werbung

Drei Jahrzehnte leitet er bereits die Geschicke des Gemeindeamtes in Breitenau – seit zwei Jahren ist er außerdem Vizebürgermeister für die SPÖ. Im Interview mit der NÖN spricht Robert Kwas über die Herausforderungen als Amtsleiter und seine Polit-Zukunft.

NÖN: Hätten Sie gedacht, dass Sie dieses Jubiläum feiern?

Robert Kwas: Nein. Es war eigentlich auch nie ein Berufswunsch von mir, ich bin eher zufällig dazugekommen. Der damalige Vizebürgermeister erkundigte sich bei meinem Vater, was ich nach der Handelsakademie mache. Er meinte, ich sollte einmal beim Bürgermeister vorsprechen. Und dann bin ich direkt vom Bundesheerdienst zur Gemeinde gekommen. Und ich gehe heute noch genauso gerne arbeiten wie am ersten Tag!

Was wäre Ihr eigentlicher Berufswunsch gewesen?

Kwas: Speditionskaufmann. Verwaltung war in meinen Überlegungen eigentlich nie ein Thema.

Nach 30 Jahren als Amtsleiter gibt es sicher die ein oder andere Anekdote, an Sie sich gerne zurückerinnern...

Kwas: Gleich am ersten Tag, als ich begonnen habe, hat der damalige Amtsleiter entschuldigend gemeint, dass wir als nächstes ein neues Amtshaus bauen werden. Ja, und das werde ich meinem Nachfolger wahrscheinlich auch sagen, dass jetzt dann irgendwann ein Neubau ansteht. Ich bin in 30 Jahren nicht dazu gekommen. Es sind einfach verschiedenste Sachen dazwischengekommen, die prioritär behandelt werden müssen. Was uns als Gemeinde aber auch prägt, ist, dass wir nicht auf Schulden leben wollen. Und etwas aus Schulden zu finanzieren, nur damit ich es habe, ist einfach nicht der Weg, den wir gehen wollen.

Gibt es ein Projekt, bei dem Sie als Amtsleiter froh darüber sind, dass es abgeschlossen ist?

Kwas: Es war vor etlichen Jahren die Frage, ob wir als Gemeinde eine Wohnhausanlage errichten sollen. Das war für uns komplettes Neuland und 83 Wohneinheiten sind für eine Gemeinde schon ein großes Projekt. Wir sind jetzt in der glücklichen Lage, dass alle Wohneinheiten vermietet sind. Mittlerweile verkaufen wir sukzessive Wohneinheiten und sind eigentlich nur noch zu 53 Prozent Eigentümer. Einerseits hat die Gemeinde dadurch Einnahmen und senkt die Schulden, andererseits ist es für uns ein Zeichen, dass sich die Leute wohlfühlen, sonst würden sie die Einheit nicht kaufen.

Manche stellen sich einen Bürojob eintönig vor. Was entgegnen Sie?

Kwas: Das stelle ich absolut in Abrede. Der Amtsleiter hat ein vielfältiges Aufgabengebiet. Du bist eigentlich für alles verantwortlich. Es ist ein tägliches Lernen und das macht es für mich so spannend.

Sie sind die Anlaufstelle für die Bürger. Wie reagieren diese, wenn Sie ihnen mal nicht weiterhelfen können?

Kwas: Es ist ein zweischneidiges Schwert. Natürlich erwartet die Person eine Lösung für das Problem. Wenn wir das nicht im Sinne des Bürgers lösen können, dann muss man auch erklären, warum das so ist. Aber prinzipiell ist es schon so, dass jeder, der bei mir hinausgeht, gut informiert ist.

Wie sind die Funktionen des Vizebürgermeisters und des Amtsleiters für Sie vereinbar? Es wird oft kritisiert, dass dadurch zu viel Macht bei einer Person liegt.

Kwas: Ich sehe die Funktion als Amtsleiter als Dienstleistung. Ich versuche, das Politische und Berufliche zu trennen. Das geht natürlich nicht immer. Wobei die einzelnen Personen nicht befürchten müssen, dass sie, wenn sie nicht meiner Partei angehören, anders behandelt werden. Grundsätzlich glaube ich, dass ich Politisches und Berufliches sehr gut trennen kann.

Wie ist für Sie als Amtsleiter das Verhältnis zur Opposition? Ist das immer so harmonisch, wie es nach außen hin wirkt?

Kwas: Ja. Nachdem ich auch seit 30 Jahren im Gemeinderat als Schriftführer tätig bin, kann ich sagen, dass es keine fünf Beschlüsse gab, die nicht einstimmig waren.

Der Schritt vom Vizeortschef zum Bürgermeister ist meist nicht weit. Wie sieht das bei Ihnen aus?

Kwas: Das liegt bei der Fraktion und am Gemeinderat, aber grundsätzlich stehe ich für diese Funktion gerne zur Verfügung.

Wird es noch in dieser Periode zum Wechsel kommen?

Kwas: Ich gehe nicht davon aus. Der Bürgermeister hat noch viele gute Ideen für Breitenau, die wir gemeinsam umsetzen wollen.

