Neunkirchens neuer FPÖ-Chef: „Ich bin ein Kickl-Fan“

NÖN: Herr Fuchs, Sie sind politisch ein eher unbeschriebenes Blatt. Warum haben Sie sich bereit erklärt, Stadtparteiobmann zu werden? Peter Fuchs: Mit Helmut Fiedler und Regina Stoll sind uns leider zwei Personen abhanden gekommen und unser Klubobmann Willi Haberbichler wollte nicht beide Funktionen ausüben. Er hat daher mich gefragt und ich habe zugesagt. Beim FPÖ-Stammtisch waren wir letztens sogar 32 Personen, 20 habe ich mitgebracht.

Politisch interessiert waren Sie immer schon – und auch der FPÖ verbunden? Fuchs: Mit 18 oder 19 Jahren habe ich das erste Mal freiheitlich gewählt. Ich bin ein Gerechtigkeitsfanatiker und dagegen, so viel Geld ins Ausland zu schicken, anstatt auf die eigenen Leute zu schauen.

Sie sind derzeit nicht Teil des Gemeinderates. Bleibt das so oder gibt es Bestrebungen, dass Sie jemanden ablösen? Fuchs: So jemand zurücktreten sollte, würde ich nachziehen, aber geplant ist das derzeit nicht. Ursprünglich hätte ich ja auch statt Markus Lorenz einziehen sollen, aber ich habe es gut gefunden, dass er das als Junger, Selbstständiger macht.

Ist es ein Nachteil, dass Sie als FPÖ-Chef nicht auch im Gemeinderat sitzen? Fuchs: Das glaube ich nicht. Als Stadtparteiobmann hat man die Zügel in der Hand, und ich stehe in einem guten Austausch mit Markus Lorenz, Willi Haberbichler und mit Regina Stoll.

Gab es vor dem Stadtparteitag auch Gespräche mit Helmut Fiedler, dem Spitzenkandidaten bei der Wahl 2020? Fuchs: Auch mit ihm stehe ich im Austausch. Derzeit ist er beruflich eingedeckt, aber ich sage ihm immer: Wenn er zurückkommt, steht die Tür für ihn jederzeit offen.

Rund um die Gemeinderatswahl war die FPÖ präsent in der Stadt, aktuell ist von ihr sehr wenig zu hören. Was muss sich aus Ihrer Sicht ändern? Fuchs: Wir bringen uns in verschiedenen Bereichen sehr wohl sehr aktiv ein. Wir machen Muttertags- und Vatertagsaktionen, unser Sommerfest sowie einen Adventmarkt, stellen uns mit diversen Spenden in den Dienst der guten Sache. Und im Gemeinderat sind wir etwa mit Dringlichkeitsanträgen aktiv.

Sie beschreiben sich selbst als konsensorientierten Menschen, der auch das Gespräch mit den anderen Parteien pflegen will. Wie geht es Ihnen dann mit Ihrem Bundesparteichef Herbert Kickl, der oft für seine harten Argumentationen bekannt ist? Fuchs: Ich gehe grundsätzlich davon aus, dass jede Partei in Neunkirchen für den Bürger arbeiten will. Was Kickl betrifft: In der Opposition muss man härter auftreten, und ich bin persönlich auch ein Kickl-Fan.

Wie sieht es mit Gottfried Waldhäusl und seinem jüngsten Sager („Dann wäre Wien noch Wien“, Anm.) aus? Fuchs: Das ist eine andere Sache, da ist mir die Sprache weggeblieben. Das kann man als Politiker nicht machen, das waren Kinder, die gut integriert waren und Deutsch konnten.

Rund um die Belebung der Innenstadt gibt es derzeit mit City-App und Stadtmarketing zwei Projekte. Passiert Ihnen in diesem Bereich genug? Fuchs: Das Bild der Innenstadt schockiert mich schon, manchmal wirkt sie wie eine alte Westernstadt. Ich könnte mir vorstellen, die Stadt als Ärztestadt zu positionieren. Und ich denke, ein runder Tisch mit allen Beteiligten, darunter die Hausbesitzer, wäre auch dringend notwendig.

Aktuell läuft seitens der FPÖ eine Lärmschutz-Petition. Fuchs: Wir haben schon vor Jahren auf das Thema aufmerksam gemacht, nur leider ist es eingeschlafen. Unser Nationalrat Peter Schmiedlechner hat daher diese Petition ins Leben gerufen. Aus meiner Sicht muss die Bevölkerung bei solchen Themen immer eingebunden werden.

Wie beurteilen Sie die Arbeit der Stadtregierung? Fuchs: Ich finde es immer gut, wenn man für die Bevölkerung arbeitet. An sich muss man überparteilich agieren – wenn eine Krise ist, wie etwa jetzt die Teuerung, müssen alle zusammenhalten.

Und passiert das genug aus Ihrer Sicht? Fuchs: Bei der Mietpreisbremse: Ja. Es hat mich wirklich gefreut, dass da alle zusammengehalten haben.

