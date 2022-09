Puchberg: Ex-Chefermittler Ernst Geiger mit neuem Buch

Sind es im Roman „Heimweg“ die Favoritner Mädchenmorde, die Ex-Chefermittler Ernst Geiger Revue passieren lässt, befasst sich der Schneebergdörfler in seiner Neuerscheinung „Goldraub“ mit dem Diebstahl der Saliera aus dem Kunsthistorischen Museum. Ein Gespräch über das Aufregende an diesem Fall, seine schwerste berufliche Zeit und sein nächstes Buchprojekt.

NÖN: Nach Ihrem ersten Werk ist es jetzt recht schnell mit dem zweiten Buch gegangen – wann war der Entschluss zu „Goldraub“ da?

Ernst Geiger: Ich habe ja schon eine gewisse Vorarbeit zu meinen Fällen geleistet, da ich schon einige Jahre in Pension bin. So wirklich gereift ist der Entschluss, ein neues Buch zu schreiben aber deshalb, weil das erste Werk recht erfolgreich war.

Nach den sogenannten Favoritner Mädchenmorden befassen Sie sich diesmal mit dem wohl spektakulärsten Kunstdiebstahl in Österreich. Warum haben Sie diesen Fall gewählt?

Geiger: Zum einen, wie Sie richtig sagen, weil es der spektakulärste Kunstdiebstahl überhaupt war und ein einzigartiger Fall. Ich war ja meistens mit Morden beschäftigt, insofern war dieser Fall eher atypisch. Außerdem waren die Mädchenmorde mein erster großer Fall bei der Wiener Kriminalpolizei, der Saliera-Diebstahl war mein letzter dort. Und all das fand während des sogenannten „Polizeikrieges“ statt.

Sie verweisen am Ende des Buches auch auf die „Wiener Polizeiaffäre“, die mit ihrer Suspendierung begonnen hatte. Sie wurden 2008 vom Vorwurf des Amtsmissbrauchs freigesprochen, 2009 hat das der Oberste Gerichtshof bestätigt. Wie war diese Zeit für Sie?

Foto: Lukas Beck

Geiger: Das war eine fürchterliche Zeit, und die hat eigentlich schon damals begonnen, als die Saliera gestohlen wurde und die Ermittlungen liefen. Es gab Diskussionen wegen interner Personalbesetzungen, Lagerbildungen in der Kriminalpolizei – es war nicht die angenehmste Periode in meiner Dienstzeit. Dazu kamen private Veränderungen: Meine Mutter kam, schwer krank, ins Pensionistenheim und verstarb genau an dem Tag, an dem die erste Erpressung (des Saliera-Diebes, Anm.) stattgefunden hat. Ich habe versucht, all das mit ins Buch einfließen zu lassen – berufliche Verwerfungen, private Belastungen, aber im Vordergrund steht der Fall.

Sie wurden damals rehabilitiert und sind in den Polizeidienst zurückgekehrt. War es auch eine Alternative, etwas anderes zu machen, nicht mehr zurückzugehen?

Geiger: Ja. Ich war damals bei Magna in der Zentrale in Oberwaltersdorf und sehr viel unterwegs – in Europa, aber auch in China oder Russland, hatte ein junges Team um mich. Das hat mir gut gefallen. Schließlich hat mein Herz aber immer für die Polizei geschlagen, und als im Bundeskriminalamt eine schöne Position ausgeschrieben war, habe ich wieder gewechselt.

Zurück zum Fall: Was war denn aus Ihrer Sicht der entscheidende Durchbruch, der zur Lösung geführt hat?

Geiger: Es gab mehrere entscheidende Momente. Am Tatort selbst hat der Täter keine Spuren hinterlassen, in der ersten Zeit wussten wir nicht, wer dahinter steckt. Der erste entscheidende Schritt war der Erpresserbrief, der endgültige Durchbruch gelang mit dem zweiten Erpresserbrief, bei der der Täter die Lösegeldforderung auf zehn Millionen Euro erhöht hat. Über eine Fotoveröffentlichung sind wir dann zum Täter gekommen, er bestritt anfangs alles, hat dann doch gestanden und wir haben die Saliera in Brand bei Zwettl ausgegraben.

Sie widmen „Goldraub“ Ihrer Frau Evi – hat sie das Buch auch als Erste gelesen?

Geiger: Ja, gewidmet habe ich es ihr aber, weil sie 41 Jahre lang alles ertragen hat, wir schon solange zusammen sind und alle Höhen und Tiefen miteinander erlebt haben. Viele Fälle waren sehr intensiv, haben sehr lange gedauert und geben wenig Zeit für die Beziehung oder die Familie her. Da ist es ein Wunder, dass die Ehe bestehen bleibt.

Bei einer Buchveröffentlichung drängt sich immer die Frage nach dem nächsten Werk auf – wird es denn eines geben?

Geiger: Ja, wird es. Aber es wird um keinen Fall gehen, sondern um etwas Geschichtliches. Ich recherchiere derzeit die Zeit der Kriminalpolizei in der ersten Republik, im Ständestaat und im Nationalsozialismus und will wissen, wie meine Vorvorgänger mit all den Umbrüchen umgegangen sind.

