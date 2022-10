Ternitz' Ex-Stadträtin: "Bildung lohnt sich immer!"

Nach über zwei Jahrzehnten in der Gemeindepolitik hat Ex-Schulstadträtin Andrea Reisenbauer (SPÖ) nun die Bühne verlassen. Mit der NÖN sprach die Rohrbacherin über die Pension und Herausforderungen für ihren Nachfolger.

NÖN: Sie waren Lehrerin und dann Schulstadträtin: Wie ist es für Sie, jetzt immer Ferien zu haben?

Andrea Reisenbauer: Ich werde es genießen. Ich habe meinen Job als Lehrerin geliebt und war deshalb als Stadträtin in ‚meinen‘ Schulen immer gerne unterwegs. Ich werde jetzt viel reisen, lesen und neue Rezepte ausprobieren (lacht) .

Warum treten Sie mitten in der Periode zurück?

Reisenbauer: Der Hauptgrund dafür ist, dass mein Mann heuer 70 Jahre alt wird und er mein Lebensmensch ist. Ich möchte mit ihm noch viele Jahre gemeinsam genießen können. Außerdem gibt es in unserer Fraktion viele junge Menschen, die meine Funktion übernehmen können.

In Ihrer Amtszeit wurden 20 Millionen Euro in das Schulwesen und die Nachmittagsbetreuung investiert. Welche Investition hat sich am meisten gelohnt?

Reisenbauer: Das ist eine schwierige Frage. Das kann ich eigentlich nicht beantworten. Denn alles, was man in die Bildung investiert, lohnt sich. Egal um welchen Schultyp oder welche Gebäude es geht. Wichtig war es, auch in die Horte zu investieren. Diese sind immer mehr gefragt.

Würden Sie ein Projekt rückblickend anders umsetzen?

Reisenbauer (überlegt): Spontan gesagt, nein. Wir haben unser Möglichstes getan und versucht, das Beste zu geben.

Welche Herausforderungen warten auf Ihren Nachfolger Michael Riedl?

Reisenbauer: Es warten sicher einige Herausforderungen, aber Michael Riedl ist top vorbereitet. Er kennt die Gesetze, er ist extrem interessiert. Er hat jetzt die Aufgabe, das Ganze in schwierigeren Zeiten weiterzuführen, als ich sie erlebt habe. Wir haben die Energie-Krise und Corona. Dies alles nun auf einem Niveau zu halten oder gar noch weiter auszubauen, wird sicher nicht einfach sein.

Werden Sie sich komplett aus der Politik zurückziehen?

Reisenbauer: Ja, aus der Politik komplett. Im ersten Jahr werde ich mich ganz zurückziehen. Aber natürlich werde ich meinen Kollegen und Kolleginnen auch weiterhin sehr verbunden bleiben. Ich habe es genossen mit ihnen zu arbeiten, wir waren ein wirklich tolles Team. Wir hatten zwar nicht immer eine Meinung, haben es aber immer geschafft, alles auszureden. Ich gehe mit einem weinenden und lachenden Auge. Aber jetzt ist einmal Schluss mit Politik.

Mit welcher Schulnote würden Sie Ihre Amtszeit benoten?

Reisenbauer: Sich selbst zu beurteilen ist sehr schwierig. Es wird nicht immer alles sehr gut gewesen sein. Vielleicht war es für die einen sehr gut und für die anderen befriedigend. Ich habe mein Bestes gegeben, ich bin zufrieden.

