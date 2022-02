Teststraßen-Koordinator Thomas Rack: „Man erlebt schon einiges!“

NÖN: Wie oft sind Sie als Teststraßenleiter eigentlich schon geimpft?

Thomas Rack: Aktuell bin ich vier Mal geimpft.

Wie ist das möglich?

Rack: Aufgrund von gesundheitlichen Richtlinien und Vorgaben, die man erfüllen muss. Und mit meiner Medikamententherapie war es empfehlenswert.

Bei Ihnen wird vier Mal impfen recht schmerzhaft gewesen sein, weil Sie werden ja schon eine ziemlich dicke Haut haben– aufgrund Ihres Amtes. ..

Rack: Schmerzhaft war es zum Glück nicht, ich habe es zum Glück immer gut überstanden. Aber man erlebt natürlich doch einiges bei der Test- und Impfstraße. Man bekommt eine sehr harte Haut und es ist nicht immer einfach.

Wie hat sich das Verhalten der Menschen generell verändert? Ist die Aggressivität in diesem Jahr gestiegen?

Rack: Die Aggressivität ist meiner Meinung nach nicht gestiegen. Es ist immer vereinzelt zu Schwierigkeiten oder besonderen Vorkommnissen gekommen. Man merkt natürlich jetzt, gerade auch am Weg zu einer generellen Impfpflicht hin, dass es schon vermehrt zunimmt. Aber jetzt zum Glück nicht immer nur dem Personal vor Ort gegenüber. Generell steigt der Unmut gegenüber den politischen Verantwortungsträgern.

Wie äußert sich diese Aggressivität dann vor Ort? Ist das nur verbal oder gibt es auch Handgreiflichkeiten?

Rack: Also bisher war sie eigentlich immer verbal, körperlich zum Glück noch nicht, das konnten wir immer rechtzeitig abwenden. Einmal war es auch schon so, dass wir die Polizei verständigt haben und nach dem Telefonat die Person das Weite gesucht hat. Aber im Großen und Ganzen bleibt es bei verbalen Ausrastern.

Sind das Leute, die gezielt hinkommen, um zu stören oder nehmen diese Personen auch irgendeine Dienstleistung in Anspruch?

Rack: Vereinzelt gibt es welche, die nur vorbeikommen, um ihren Unmut kundzutun.

Wie geht man dann mit solchen Leuten um? Steht da Deeskalation im Vordergrund oder brauchen manche auch andere Antworten?

Rack: Nein, wir sind schon sehr auf Deeskalation aus und es ist natürlich auch wichtig, dass man deeskalierend wirkt und nicht die Situation noch mehr zuspitzt. Und vor allem auch die Ängste der Leute ernst nimmt. Es wird schon die eine oder andere Angst dahinterstecken, warum die Person jetzt so agiert. Da sollte man eher auf die einfühlsamere Art und Weise setzen und mit sachlichen Argumenten entgegnen.

Die Teststraße gibt es jetzt seit einem Jahr: Was war das schlimmste Erlebnis, das es dort gegeben hat?

Rack: Der Polizeieinsatz.

Was ist da passiert?

Rack: Ein Mann ist gekommen und hat Wartende beschimpft und ist immer näher gerückt. Er hat dann auch zu drohen begonnen und wurde immer ausfälliger. Man weiß ja auch nicht, wie weit die Menschen dann gehen. Bei der PCR-Testung hat er dann gemeint, er ist positiv und hat dann angefangen, durch die Gegend zu spucken. Das sind natürlich schon Situationen, wo man sagt, die könnte man gut und gerne auslassen.

Wie gelingt es Ihnen, auch in solchen Situationen die Ruhe zu bewahren?

Rack: Es ist wichtig, die Sache ernst zu nehmen. Dass man versucht, die Ängste der Leute zu verstehen und dass man eben auf spezielle Situationen eingeht. Jeder hat seine Beweggründe, warum er vielleicht Angst vor irgendetwas hat oder einfach verunsichert ist. Weil natürlich auch medial sehr viel verbreitet wird, jetzt nicht immer nur von seriösen Medien, sondern auch von diversen Plattformen und ich denke, gerade da ist es wichtig, auch in einer ruhigen Art Aufklärung zu leisten. Dann ist es leichter, ruhiger zu bleiben. Sicher gibt es immer vereinzelt Momente, wo man sich aufregt, wenn sich Leute schon zum siebten Mal beschweren, wie fürchterlich das Test- und Impfangebot nicht ist. Wo man sich dann denkt, was opfert man sich da seit eineinhalb Jahren eigentlich auf?

Man muss betonen, es ist eine freiwillige Zusatzleistung der Stadtgemeinde.

Rack: Genau. Es gibt ja andere Gemeinden, wo nicht so gut getestet wird und kein Impfangebot geschaffen wurde. Man macht es ja wirklich gerne, um es der Bevölkerung anbieten zu können, so niederschwellig und so einfach wie möglich. Man muss es ja nicht annehmen, aber dann immer alles gleich kritisieren, das geht nicht.

Haben Sie Impfgegner im persönlichen Gespräch auch schon überzeugen können?

Rack: Impfgegner haben wir schon einige überzeugt.

Gibt es Leute, die es sich direkt vor der Impfung noch einmal anders überlegen?

Rack: Ja, da hatten wir jetzt erst einen Fall. Der ist unmittelbar vor dem Stich aufgesprungen, hat „Mörder“ geschrien und ist davongelaufen.

Ich denke, es wird aber auch schöne Momente geben, Dankbarkeit von Menschen. Wie sieht das aus?

Rack: Ja, es gibt sehr viele schöne Momente. Erstens einmal ist das Team richtig zusammengewachsen. Es haben sich neue Freundschaften entwickelt, sowohl im privaten als auch im dienstlichen Umfeld. Aber natürlich auch gerade von sehr vielen Leuten: Wenn man dann die positiven Anrufe und Nachrichten bekommt und auch direkt bei der Impfstraße die Bestätigung, wie super das alles ist und wie dankbar sie sind. Da kommt auch sehr viel zurück. Das gibt auch Kraft für die nächsten Monate.

Das Team hat in einem Jahr knapp 400.000 Tests durchgeführt, was wohl geradezu weltmeisterlich ist. Wie ist so ein Monsterprogramm logistisch zu bewältigen?

Rack: Logistisch ist das nur mit Unterstützung zu bewältigen. Einerseits mit dem Team der Stadtgemeinde, dann auch gemeinsam mit den anderen Unterstützern von Notruf 144 und auch mit dem Roten Kreuz. Mittlerweile hat es sich halt schon zum Glück so eingespielt, dass es logistisch nicht mehr wirklich ein Aufwand ist.

Sie testen ja auch selbst: Haben Sie irgendeinen Tipp für Menschen, denen der Nasentest nicht so taugt?

Rack: Immer den Mund aufmachen und tief einatmen, dann geht’s leichter.

Haben Sie in diesem einen Jahr auch unter den Mitarbeitern viele Ansteckungsfälle gehabt?

Rack: Nein, zum Glück nicht. Wir legen sehr viel Wert auf Desinfektion, Reinigungen und auch den Wechsel der Schutzkleidung. Es war ganz wenig und vereinzelt, ein bis zwei Fälle im ganzen Verlauf der Pandemie und darauf sind wir natürlich schon sehr stolz, das ist uns sehr wichtig. Die Infrastruktur muss doch bestehen bleiben und gerade da sind wir sehr penibel, dass da jeder vor Dienstbeginn getestet wird und dass zum Teil auch noch am Abend getestet wird. So kann man eine Ansteckung so gut als möglich verhindern.

Die Infektionszahlen steigen aktuell in Rekordhöhen. Wie lange reicht Ihr Atem noch?

Rack: Kapazitäten haben wir eigentlich genug. Im Notfall könnten wir auch die anderen Standorte wieder ausbauen.

Wie lange wartet man im Durchschnitt auf ein PCR-Testergebnis?

Rack: Wir sagen immer, dass es offiziell 24 Stunden sind, wobei es schon so ist, dass wir hier zum Glück momentan sehr gut aufgestellt sind und man weitaus schneller mit einem Ergebnis rechnen kann.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren