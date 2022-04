Tourismus in den Wiener Alpen: "Flexibilität ist weiterhin gefragt!"

Werbung

NÖN: Corona-bedingt war die Buchungslage in den letzten beiden Jahren schwächer – ist man heuer schon auf dem Weg zur alten Form?

Mariella Klement-Kapeller: Wenn wir als Maßstab das Erfolgsjahr rund um die Landesausstellung 2019 nehmen, wo die Wiener Alpen die Millionengrenze bei den Nächtigungen geknackt hatten, sind wir davon leider noch weit entfernt. Dennoch: Der Trend geht nach oben und den Wiener Alpen erging es in den letzten beiden Sommern deutlich besser als vielen Mitbewerbern. Für den kommenden Sommer sind wir optimistisch und mit Angeboten und um Natur, Bewegung, Kulinarik und Kultur gut aufgestellt – genau das suchen die Gäste nach über zwei Jahren Pandemie. Zugute kommt uns auch der große Anteil an Gästen aus Österreich und von Nahmärkten wie Deutschland, Ungarn, Slowakei und Tschechien. Bis sich der Tourismus weltweit erholt und Segmente wie Gruppenreisen und Tagungen wieder anziehen, wird es jedoch noch länger dauern.

Die Pandemie hat viele Landsleute auch dazu gebracht, „nur“ in Österreich Urlaub zu machen. Haben die Wiener Alpen von diesem Trend aus Ihrer Sicht profitieren können?

Klement-Kapeller: Definitiv. Die Wiener Alpen liegen nahe an Ballungszentren, sie sind nachhaltig erreichbar und bieten auf kompaktem Raum vielfältige, abwechslungsreiche sowie authentische und inspirierende Urlaubserlebnisse. Unsere Gastgeber, Ausflugsziele und Kulturanbieter sind gut darauf eingestellt, das gesteigerte Sicherheits- und Vertrauensbedürfnis der Reisenden zu erfüllen. In den letzten beiden Jahren haben viele Menschen die Wiener Alpen neu kennen und schätzen gelernt. Vielen war nicht bewusst, welches unglaubliche Angebot direkt vor der Haustüre liegt. Die Situation und die darauf angepassten Angebote haben uns neue Gästegruppen erschlossen.

Welche Erwartungen haben Sie für den heurigen Sommer?

Klement-Kapeller: Flexibilität ist weiterhin gefragt. Nach wie vor gibt es bei potenziellen Gästen Unsicherheiten. Die Teuerung wird ein großes Thema sein, das die Urlaubsplanung beeinflussen kann. Dennoch bin ich für die Sommersaison optimistisch, denn nach zwei Jahren Pandemie ist das Bedürfnis nach Urlaub und Verreisen hoch. Viele sehnen sich nach einer Auszeit in der Natur und im Grünen. Bewegung in der Natur, besondere Kulturerlebnisse und die regionale Kulinarik sind wichtige Reisemotive. Die Wiener Alpen haben dazu ein erstklassiges Angebot. Dazu kommen die Nähe und die kleinen, persönlich geführten Betriebe.

Sie haben bei Ihrem Antritt als Wiener Alpen-Chefin angekündigt, die Region zu einer Ganzjahrestourismusdestination ausbauen zu wollen. Wie soll das gelingen – und wie weit ist dieser Plan schon fortgeschritten?

Klement-Kapeller: Die Wiener Alpen bieten rund ums Jahr eine sehr gute regionale, authentische Kulinarik, hochwertige Unterkünfte, besondere Ausflugsziele, Bewegungsmöglichkeiten in der Natur sowie ein ansprechendes Kulturprogramm. Diese Kombination wollen wir mehr in den Fokus rücken und Gäste zu wiederholten Besuchen animieren. Unser Ziel ist es, die Wertschöpfung zu steigern, indem wir die unterschiedlichen Urlaubsmotive wie zum Beispiel Kultur mit weiteren Themen wie Rad, Wandern, Gesundheit im Sinne von Achtsamkeit, Kulinarik et cetera einfallsreich verknüpfen.

Welche Attraktionen in den Wiener Alpen sollte man aus Ihrer Sicht im heurigen Sommer keinesfalls verpassen?

Klement-Kapeller: Die Wiener Alpen setzen zum einen auf Erlebnisse auf Buckln und Bergen, zum anderen spielt die Sommerfrische in Verbindung mit hochkarätiger Kultur eine zentrale Rolle. Ich denke an die die Festspiele Reichenau, den "Kultur.Sommer.Semmering" oder an die neue Reihe "Kultur im Südbahnhotel". Auch Wiener Neustadt etabliert sich als Kulturzentrum von überregionaler Bedeutung. Zudem gibt es auch Jubiläen: 125 Jahre Schneebergbahn mit einem großen Fest am 13. August und 90 Jahre Passionsspiele Kirschlag, die vom 14. August bis 26. Oktober stattfinden.

