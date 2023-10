Großprojekt: Ein neues Zuhause für den SC Aspang

Die heimische Sportanlage – zugleich Heimat des SC Aspang – zählt nicht unbedingt zu den neuesten im Bezirk. Ein Umstand, der sich aber schon bald ändern soll. Noch dieses Jahr wollen Verein und Gemeinden mit den Arbeiten für eine neue Tribüne beginnen.

„Wir haben eine starke Nachwuchsarbeit, da brauchen wir auch eine moderne Anlage“, meint Bürgermeisterin Doris Faustmann (ÖVP) beim Lokalaugenschein auf der Sportanlage. Der SCA ist nämlich nicht nur in der 1. Klasse Süd, sondern auch im Nachwuchssport stark vertreten.

Herzstück des Projektes ist die neue überdachte Tribüne, die für rund 300 Personen Sitzplätze bieten soll. „Hier wird dann auch unsere Kantine untergebracht, die ebenfalls einen eigenen Bereich zum Sitzen bietet“, erklärt SCA-Obmann Josef Hlawka. Die bisherige Kantine wird dann zum Klubhaus umfunktioniert.

Neben der Tribüne wird man sich auch der Parkplatzsituation annehmen. „Wir verlegen den Zaun ein Stück und wollen den Parkplatzbereich besser strukturieren“, gibt Hlawka weitere Einblicke in die Pläne. Der Eingangsbereich wird ebenfalls um ein paar Meter versetzt und barrierefrei gestaltet. Spielbetrieb soll während Umbau aufrecht bleibenDie Arbeiten selbst sollen noch heuer beginnen und im Optimalfall im Spätsommer 2024 – pünktlich zur 90-Jahr-Feier des SC Aspang – beendet sein. „Wir wollen den Spielbetrieb auch während des Umbaus möglichst aufrecht erhalten. Deshalb spielen wir die letzten Runden im Herbst und die ersten Runden im Frühjahr auch auswärts“, erklärt der Vereinsobmann.

Wer die Kicker finanziell unterstützen möchte, der kann das mit der Teilnahme an der „Tribünenstein-Aktion“ machen. Je nach Spendenbeitrag bekommt man eine Urkunde oder gar ein eigenes Holzstück in Form der neuen Tribüne. Gestartet wird die Aktion beim letzten Heimspiel am 15. Oktober gegen Zillingdorf.

Die Kosten des Gesamtprojektes, das von Christian Farcher geplant wurde, belaufen sich auf rund 1,2 Millionen Euro. Diese teilen sich der Verein sowie die beiden Gemeinden Aspang Markt und Aspangberg-St. Peter auf.