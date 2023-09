Neunkirchner Firma legt sich eigene Lehrwerkstätte um 350.000 Euro zu

Dreieinhalb Jahre dauert die Ausbildung, die dort junge Menschen in den Bereichen der Zerspanungs- und Maschinenbautechnik machen. Die ersten zwei Jahre verbringen sie in der hauseigenen Lehrwerkstätte an den fünf neuen Maschinen, von denen die teuerste 85.000 Euro gekostet hat.

Ein Lokalaugenschein der NÖN mit Geschäftsführer Günther Kautz zeigt, dass die Auszubildenden mit Feuereifer bei der Sache sind. Geduldig erklärt Gerald Hanke einem Burschen genau die Handgriffe an der Maschine und Martin Ruthner unterweist in einem Nebenraum dessen Kollegen bei der CAD-Ausbildung am Computer. „Den meisten taugt es hier so, dass sie gar nicht mehr in die einzelnen Abteilungen weg wollen“, müssen die beiden schmunzeln. Eine Aussage, die von den Lehrlingen prompt bestätigt wird: „Es ist super hier“, heißt es Richtung NÖN-Reporter. Von Gloggnitz bis Wiener Neustadt reicht das Einzugsgebiet. Rund 650 Euro verdienen die Lehrlinge im ersten Jahr netto. Gelernt wird acht Stunden am Tag, von 6.30 bis 15 Uhr. Nur am Freitag geht es früher nach Hause.

Kautz ist froh, die große Investition getätigt zu haben: „Diese neue Abteilung ist ein ganz wichtiges Standbein im Betrieb, das wir uns auch gerne etwas kosten lassen. Die Lehrlinge sind unser Firmenkapital, unsere Zukunft. Rund 75 Prozent davon bleiben auch im Betrieb erhalten und bekleiden teilweise sogar Führungsfunktionen.“

22 Bewerber für fünf Lehrplätze

Um die Ausbildung bekannter und attraktiver zu machen, können auch Schulklassen vorbeischauen und hinter die Kulissen blicken. „Wir gehen aber auch aktiv raus, machen etwa beim AMS-Lehrlingsmatching, dem Girls' Day oder Berufsinformationsveranstaltungen mit“, erklärt Martin Ruthner. Bemühungen, die sich auszahlen: Für die letzten fünf Lehrstellen gab es 22 Bewerber!

Insgesamt arbeiten aktuell 145 Personen in dem Neunkirchner Unternehmen, das einst in einer Garage als Zwei-Mann-Firma gegründet wurde. Das ist Höchststand in der Firmengeschichte.

Gutes Betriebsklima und Leistung gefördert

Die Halle 5, die heuer neu eröffnet wurde, beherbergt auf rund 250 Quadratmetern die Ausbildungsstätte der Lehrlinge. Auch der Wohlfühlfaktor ist dem Betrieb wichtig. Obstkörbe und eine speziell entwickelte App am Handy, wo von den Lehrlingen und Mitarbeitern auch Aufgaben erledigt werden müssen oder sich wichtige Infos holen können, sorgen für gutes Betriebsklima. „Diejenigen mit den besten Ergebnissen werden mit kleinen Geschenken belohnt“, erzählt Günther Kautz. Ein gutes Betriebsklima in einem Vorzeigeunternehmen des Bezirks, das beim Lokalaugenschein durchaus auch spürbar ist.