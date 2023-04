Naturpark Sierningtal-Flatzer Wand bekommt neue Attraktionen

Es war eine stolze Bilanz, die SPÖ-Bürgermeister und Obmann des Naturparkvereins Rupert Dworak im Rahmen der Generalversammlung zog. Für das heurige hat man sich wieder viel vorgenommen.

Mit einer Reihe an „Zukunftsprojekten“, wie es Dworak betonte, startete man ins Jahr 2022. So wurde, unter großer Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger, ein Leitbild für den Naturpark erstellt. Mit diesem Verknüpft sollen noch zahlreiche weitere Projekte umgesetzt werden. Unterstützt wird der Verein dabei von seinen eigenen Mitgliedern, einigen Naturvermittlern sowie befreundeten Vereinen und Institutionen.

„Unser derzeit größtes Zukunftsprojekt, die Schaffung einer Naturzone rund um die Stixensteiner Schlossteiche, schreitet zügig voran. Mit großem Aufwand haben wir die verlandete Teichanlage naturschonend saniert und das Ökosystem wieder hergestellt“, blickt Dworak auf die Sanierung des sogenannten „Schlangenteichs“ zurück. Dieser soll auch Mittelpunkt einer neuer Attraktion werden. „Hier möchten wir kleine, begehbare Plattformen machen, um die Wasserwege genau beobachten zu können“, erklärt der Vereinsobmann. Zudem soll ein Erlebniswanderweg mit Schautafeln entstehen. „Auf diesen ist dann die hier angesiedelte Pflanzenwelt zu sehen“, so Dworak. Beide Projekte sollen noch heuer umgesetzt werden.

Ebenfalls erfreulich: Die „Naturpark-Familie“ wird immer größer und so gibt es auch immer mehr Angebote rund um den Park. Neben naturpädagogischen Führungen und verschiedensten Kursen gibt es auch geführte Wanderungen. „Ich bedanke mich bei all unseren aktiven Mitgliedern, die den 14,5 Quadratkilometer großen Naturpark Sierningtal-Flatzer Wand laufend in Stand halten und pflegen und mit neuen Angeboten den Besuchern unsere Artenvielfalt vermitteln“, so der Vereinsobmann.

