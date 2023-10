USV Kirchberg am Wechsel bekommt ein neues Zuhause

Wenn in diesen Tagen mit dem Neubau des Vereinsgebäudes am örtlichen Sportplatz begonnen wird, dann gehört eine „unzumutbare Situation“ bald der Vergangenheit an. So bezeichnet Bürgermeister Willibald Fuchs (ÖVP) die Optik der aktuellen Infrastruktur beim Sportplatz. „Das passt seit Jahren nicht mehr, der Verein hatte hier sehr viel Geduld!“

Mit dem Beschluss der Baumeister-, Zimmerer-, Dachdecker- und Spenglerarbeiten sowie für Heizungs- und Sanitäranlagen erteilte der Gemeinderat dem Neubau des Vereinsgebäudes in der Vorwoche aber grünes Licht. Gut 1,3 Millionen Euro sollen in das Projekt fließen, der Rohbau soll bis Weihnachten stehen. „Ziel ist es, dass das letzte Heimspiel der aktuellen Saison schon von der neuen Tribüne aus verfolgt werden kann“, erklärt der Ortschef.

Das neue Gebäude soll Tribüne, Kantine und Kabinen vereinen. Foto: Feuchtenhofer Architekten ZT-GmbH

Der Neubau umfasst eine Tribüne, eine Kantine sowie Umkleidekabinen und Sanitäranlagen. Die Kosten teilen sich laut dem Bürgermeister der USV Kirchberg am Wechsel, die Gemeinde und das Land auf.

Bürgermeister Willibald Fuchs (ÖVP). Foto: Philipp Grabner

Etwas später, nämlich im Herbst 2024, soll der Um- und Zubau beim früheren Gasthaus zur 1.000-jährigen Linde fertiggestellt sein. Der Gemeinderat vergab dazu in seiner Sitzung die Architektenleistungen – allerdings nicht ohne Kritik der SPÖ. „Der Veranstaltungssaal wird das Ortsbild über Jahrzehnte beeinflussen und er wird mit öffentlichem Geld gebaut. Daher sollte der Plan nicht im stillen Kämmerlein ohne Meinung der Bürgerinnen und Bürger erstellt werden“, moniert Fraktionssprecher Herbert Steiner. Bürgermeister Fuchs (ÖVP) weist den Vorwurf zurück. „Wir haben das Projekt in unzähligen Ausschüssen lang und breit diskutiert und müssen froh sein, wenn wir eine ordentliche Lösung zusammenbekommen.“

Dem Architekturbüro Feuchtenhofer attestiert Fuchs „viel Herzblut für das Projekt“, weshalb man auch kein zweites Angebot eingeholt (wie von der SPÖ gefordert) oder einen Architektenwettbewerb ausgerufen hat. Insgesamt werden drei Millionen Euro investiert.