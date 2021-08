Ein Coronacluster im Bezirk, der auf eine Hochzeit im Ausland zurückzuführen ist, beschäftigt aktuell die Bezirkshauptmannschaft: Mehr als ein Dutzend Personen haben sich infiziert, alle ungeimpft, wie die NÖN von Behördenseite in Erfahrung bringen konnte. „Vor allem innerhalb der betroffenen Familien haben sich die Infektionen sehr rasch verbreitet.“

Das trägt auch dazu bei, dass die 7 Tages-Inzidenz wieder auffällig im Steigen ist: Sie lag am Montag bei 64,9 – innerhalb der letzten sieben Tage kamen 56 neue Fälle dazu, ein Großteil davon im Zusammenhang bei der Hochzeit.

Aber auch bei der aktuellen Impfstatistik hinkt die Region nach: Nur knapp 54 Prozent der Neunkirchner Stadtbevölkerung galt Anfang der Woche als durchgeimpft. Für ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer ein ernüchterendes, viel zu schlechtes Ergebnis und Grund genug, nun in die Impfoffensive zu gehen. Gelingen soll das mit zwei Maßnahmen: Zum einen wird heute, Mittwoch, 18. August, der Impfbus des Landes in der Stadt Station machen, zum anderen wird am 28. und 29. August sowie am 18. und 19. September am Tritec-Areal in der Freiligrathgasse eine sogenannte „Pop Up-Impfstraße“ eingerichtet: „Da kann jeder ohne Anmeldung hinkommen und sich impfen lassen“, erklärt der Stadtchef.

Impfbus unterwegs

Ähnlich ist es beim Impfbus, der heute, Mittwoch, von 10 bis 13 Uhr am Parkplatz Postgasse Station macht. Hier können Personen im Alter ab 12 Jahre einfach vorbeikommen und sich nach einem Aufklärungsgespräch sofort impfen lassen.

Mitzubringen sind die E-Card, ein Lichtbildausweis, ein Impfpass (soweit vorhanden und eine Eintragung gewünscht wird) sowie der Aufklärungs- und Dokumentationsbogen.

Im Zuge der „Pfizer“- oder „Moderna“-Erstimpfung wird dann direkt vor Ort gleich der Zweitimpfungstermin vereinbart, bei einer Impfung mit „Johnson&Johnson“ ist keine Zweitimpfung erforderlich. Diese werden dann in Ordinationen im niedergelassenen Bereich stattfinden. Es wird ersucht, bereits regulär gebuchte Impftermine einzuhalten.

Bis zu 500 Impfungen können pro Impfbus und Tag verabreicht werden. Diese Angebote sind für alle Personen gedacht, die ihren Wohnsitz in Niederösterreich haben. Eine aktuelle Übersicht des gesamten Fahrplans sowie der Standorte, Öffnungszeiten und des angebotenen Impfstoffes gibt es auf www.impfung.at

Nicht nur in der Bezirkshauptstadt ist die Impfmoral noch auf eher niedrigem Niveau – auch der gesamte Bezirk liegt im Vergleich zu anderen des Bundeslandes zurück: So galten Anfang der Woche nur 58,9 Prozent als vollimmunisiert. Damit liegt man im Landesvergleich im hinteren Mittelfeld. Spitzenreiter ist der Bezirk Mistelbach mit einer Vollimmunisierung von 68,4 Prozent.