Neunkirchner Feuerwehr setzt auf Jugend

Werbung

398 Einsätze – so oft war die Stadtfeuerwehr Neunkirchen im Vorjahr freiwillig im Dienste der Nächsten unterwegs. Um Menschen bei Unfällen oder Bränden zu retten, Brandstellen abzusichern oder sich einfach „nur“ bei Großübungen weiterzubilden.

„Der Großteil der Einsätze betraf natürlich Unfälle, zu denen wir 321 Mal ausrückten“, kennt der stolze Kommandant Mario Lukas die Details. 71 Mal musste bei Bränden geholfen werden. Besonders in Erinnerung natürlich die Waldbrände bei Hirschwang und im Föhrenwald, aber auch gefährliche Wohnungsbrände im Stadtgebiet. „Neben der vielen Mannstunden wurden wir auch hier mit unseren Sondergeräten eingesetzt. In Hirschwang wurde das neue Einsatzleitungsfahrzeug als Bereichseinsatzleitung eingesetzt und von uns mehrere Tage rund um die Uhr besetzt. Auch das neue Großtanklöschfahrzeug bestand mit Bravour die Feuerwehrtaufe bei den Waldbränden im Föhrenwald“, so Lukas.

Insgesamt resultierten aus den Tätigkeiten 6.337 Einsatzstunden. „Das ist trotz der vergangenen Lockdowns wieder eine enorm hohe Zahl“, so Lukas. Neben 80 sonstigen Tätigkeiten, 34 Übungen sowie 19 Kursteilnahmen kommt die Freiwillige Feuerwehr Neunkirchen-Stadt auf insgesamt 8.784 geleistete Stunden.

Hoch erfreulich ist der enorme Zuwachs bei der Kinder-und Jugendfeuerwehr. „Der Stand von 15 Mitgliedern bei der Kinderfeuerwehr und 33 Mitgliedern bei der Jugendfeuerwehr ist etwas besonderes und sicherlich einzigartig im Bezirk Neunkirchen“, blickt Lukas optimistisch in die Zukunft.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.