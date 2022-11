Jahresende bringt Aus für „Bucklgreissler“ in Grimmenstein

Er hatte erst im Sommer letzten Jahres den Betrieb aufgenommen und wurde vor wenigen Monaten sogar als „Regionalladen des Jahres“ ausgezeichnet: Doch mit Jahresende ist Schluss mit dem „Bucklgreissler“ an der B 54, das Geschäft schließt aufgrund „der Entwicklungen der letzten Monate“ und der „fehlenden Perspektive auf Besserung“, wie am Wochenende via Facebook kundgemacht wurde.

Aus der Taufe gehoben hatten den „Bucklgreissler“, in dem ausschließlich regionale Waren angeboten werden, die beiden Unternehmer Felix Picher und Harald Vollnhofer. In den vergangenen Monaten habe die Kundenfrequenz „spürbar“ abgenommen, man führe dies „auf die hohe Inflation und eine daraus resultierende Tendenz hin zum klassischen Lebensmittelhandel beziehungsweise zu Diskontern zurück“, so die beiden.

„Gespräche mit anderen Regionalladenbetreibern und Zulieferern bestätigen uns, dass das Interesse an regionalen Produkten grundsätzlich vorhanden ist, die Konsumenten aber möglichst viel Ware für ihr Geld haben wollen und auf die preiswerteren Angebote des großflächigen Lebensmittelhandels zurückgreifen“, so die beiden in einem Statement.

In Umlauf befindliche Gutscheine können noch bis 23. Dezember eingelöst werden – an diesem Tag hat der „Bucklgreissler“ auch zum letzten Mal geöffnet. „In der Vorweihnachtszeit wird es aber noch einen kleinen Adventmarkt geben“, kündigt Harald Vollnhofer gegenüber der NÖN an.

