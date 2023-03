FF Neunkirchen-Stadt: Das Leben von 36 Personen und 16 Tieren gerettet

„Von Fahrzeugbergungen nach Verkehrsunfällen über Wohnungs- und Gebäudebrände, Sturmeinsätze bis hin zu Türöffnungen war alles dabei“, so Kommandant Lukas in seinem Rückblick.

Neben den Einsätzen und der Arbeit in der Feuerwehrjugend und Kinderfeuerwehr wurden noch zusätzlich 61 Übungen und Schulungen sowie 36 Kurse, unter anderem in der Feuerwehrschule in Tulln, abgehalten und besucht. „Natürlich gab es noch andere Tätigkeiten wie zum Beispiel die regelmäßigen Überprüfungen der Atemschutzgeräte, Schläuche, Fahrzeuge und Maschinen sowie Repräsentationen bei Festen oder Feuerwehrbällen der Nachbarschaftswehren. Insgesamt kommen so nochmals 158 Zusammenkünfte dazu“, so Lukas. Zusammengerechnet ergab das etwas mehr als 11.000 ehrenamtliche Stunden, die die Mitglieder der Stadtfeuerwehr Neunkirchen unentgeltlich und in ihrer Freizeit für die Bevölkerung aufgebracht haben.

Fünf Neuzugänge bei der Jugendfeuerwehr

Bei den vielen erbrachten Leistungen gehört natürlich auch dazu, dass einige Mitglieder ausgezeichnet oder befördert wurden (siehe Infobox). Zudem freute es das Kommando besonders mit Jonas Brunnthaler, Sean Farizi, Luca Filz, Laura Lukas und Emma Stangl fünf Neuzugänge in der Jugendfeuerwehr zu begrüßen.

Aktuell gibt es bei der Feuerwehr Neunkirchen-Stadt 83 aktive Mitglieder (15-65 Jahre), 15 im Reservestand (über 65 Jahre), 35 bei der Feuerwehrjugend (10-15 Jahre) und 20 bei der Kinderfeuerwehr (8-10 Jahre).

