Die zehn prägendsten Ereignisse des Jahres im Bezirk Neunkirchen

Neunkirchens Finanzskandal vor Gericht

Als der Skandal im Sommer 2021 auffliegt, schlägt das nicht nur in der Stadt hohe Wellen: Jahrelang hat eine (vormalige) Bedienstete der Stadtgemeinde Neunkirchen öffentliche Gelder in ihre eigene Tasche abgezweigt. Die Gesamtschadenssumme: mehr als 400.000 Euro.

Im April diesen Jahres kommt es schließlich vor dem Landesgericht Wiener Neustadt zum mit Spannung erwarteten Prozess. Nach drei Stunden steht das Urteil fest. Die einstige Rathaus-Mitarbeiterin, die sich „schuldig“ bekennt, wird zu 24 Monaten Haft, davon fünf Monate unbedingt, verurteilt. Damit kommt die 60-Jährige angesichts des drohenden Strafausmaßes von bis zu zehn Jahren glimpflich davon. Mildernd wirken vor Gericht die Unbescholtenheit der Frau sowie dass zum Zeitpunkt des Prozesses schon ein erheblicher Teil der Schadenssumme an das Neunkirchner Rathaus zurücküberwiesen wurde.

Der ebenfalls angeklagte Sohn – ihm soll ein Großteil der Beute zugute gekommen sein – wird freigesprochen. Sein Freispruch wird zwar von der Staatsanwaltschaft beeinsprucht, ist mittlerweile aber ebenso rechtskräftig.

Eine frühere Bedienstete des Rathauses Neunkirchen steht vor Gericht. Foto: Christian Feigl

Payerbach startet den Ortschef-Wechsel im Bezirk

Eduard Rettenbacher ist der Erste. Von allen 44 Bezirks-Bürgermeistern (darunter sieben Frauen), die 2020 von Bezirkshauptfrau Alexandra Grabner-Fritz angelobt wurden, sind 43 nach wie vor im Amt. Rettenbacher, 13 Jahre lang Ortschef in Payerbach, gibt sein Amt Ende September jedoch ab. Sein bisheriger Vizebürgermeister Jochen Bous (ebenso der ÖVP-Liste „Pro Payerbach“ zugehörig) wird neuer Bürgermeister, zu seinem Stellvertreter wird der bisherige Gemeinderat Joachim Köll („Pro Payerbach“) gewählt.

Jochen Bous (rechts) wird neuer Bürgermeister von Payerbach, zum Vizebürgermeister wird Joachim Köll gewählt. Foto: Philipp Grabner

Mit Köll gibt es im Bezirk Neunkirchen drei weitere neue Vizebürgermeister. In Willendorf wird Amtsleiterin Angela Reiterer (ÖVP) Nachfolgerin von Langzeit-Vizebürgermeisterin Renate Hecher.

Angela Reiterer (ÖVP) ist neue Willendorfer Vizebürgermeisterin. Foto: Gemeinde Willendorf

In der Nachbarortschaft Höflein gibt es mit Romana Krumböck-Stickler (SPÖ) erstmals eine Frau an der zweiten Position im Ort – sie folgt auf Nikolaus Csenar.

Romana Krumböck-Stickler (SPÖ) ist neue Vizebürgermeisterin der Gemeinde Höflein an der Hohen Wand. Foto: Philipp Grabner

Ende April legt überraschend auch Grünbachs Vizebürgermeister Otto Schiel (SPÖ) sein Amt zurück – ihn beerbt SPÖ-Parteichef Michael Schwiegelhofer.

Michael Schwiegelhofer wird von Ortschef Peter Steinwender als neuer Vizebürgermeister von Grünbach am Schneeberg angelobt (beide SPÖ). Foto: Philipp Grabner

Gastro-Betriebe sperren die Pforten

Steigende Energiekosten, eklatanter Personalmangel: Aus diesen zwei Hauptgründen kündigt Wirt Anton Hajszan vom traditionsreichen Wirtshaus „Raxkönig“ in Nasswald (Gemeinde Schwarzau im Gebirge) im Herbst das Ende seines Betriebs mit Jahresende 2022 an. Und das trotz „gutem Geschäft“, wie er in einem NÖN-Beitrag sagt: „Wir müssen derzeit mit sechs oder sieben Leuten auskommen. Wir hatten zwar eine Bombensaison, aber in Anbetracht der Teuerungen wäre es besser gewesen, wir hätten überhaupt nicht aufgesperrt!“

Barbara und Anton Hajszan, Pächter des Wirtshauses „Raxkönig“ in Nasswald (Gemeinde Schwarzau im Gebirge). Foto: Barbara Hagenbichler

2022 bringt aber auch das „Aus“ für den Gasthof „Burgkeller“ im Ortszentrum von Feistritz. Pächter Uwe Haselbacher, im Ort auch freiheitlicher Gemeinderat, wirft nach 15 Jahren das Handtuch – weil ihm die Gemeindeführung finanziell nicht genügend entgegengekommen wäre, wie er der NÖN Neunkirchen darlegt. Neben Corona hätte ihm die Teuerung „massiv“ zugesetzt. Die Gemeinde weist die Vorwürfe strikt zurück und sucht nun nach einem neuen Pächter oder einer Pächterin.

Es gibt aber auch die guten Nachrichten aus der Gastro-Szene: Berta Bardalbaiev eröffnet im früheren Gasthaus „Brücklwirt“ in der Neunkirchner Wiener Straße ihr Lokal „Mischmasch" und Dejan „Deki“ Simic reaktiviert den früheren „Platzhirsch“ („Stadtkind“) und das „Brunnenstöckl“ in Neunkirchen.

Pfarrkindergärten im Bezirk sperren zu

Es ist ein jahrelanges Hin und Her, doch im Winter 2022 steht fest: Die vier Pfarrkindergärten im Bezirk Neunkirchen – neben der Bezirkshauptstadt in Pottschach, St. Valentin und Wimpassing angesiedelt – stehen vor dem Aus, die Diözese will den Betrieb aus finanziellen Gründen im Herbst 2023 einstellen. „Eine Fortführung der Kindergärten würde eine so massive Erhöhung der Zuschüsse seitens der Erzdiözese Wien erfordern, dass dies auf Dauer nicht leistbar wäre“, argumentiert der Sprecher der Erzdiözese Wien, Michael Prüller, gegenüber der NÖN.

Der Neunkirchner Pfarrkindergarten steht vor dem Aus. Foto: Johannes Authried

Bei der Politik sorgt die Ankündigung parteiübergreifend für Kritik. Neunkirchens Stadtpfarrer Bernhard Lang hingegen nimmt die Politik selbst in die Pflicht. Er fordert eine „einheitliche Förderlandschaft in Österreich“, bekomme ein Kindergarten in Wien doch dreimal so viel Geld wie jener in Niederösterreich. Von der Schließung betroffen sind insgesamt 175 Kinder und neun Pädagogen. Pfarrer und Politik versprechen unisono, „niemanden im Regen stehen zu lassen“.

Luke Andrews Band tourt mit „Simply Red“

Mit „Coming Home“ schafft Luke Andrews 2018 den Sprung an die Spitze der österreichischen Charts, ab Herbst 2022 tourt der Feistritzer Lukas Ehrenhöfer gemeinsam mit seinen Bandkollegen Tom Traint, Stefan Haslinger, Martin Weninger und Christina Zauner durch halb Europa. Insgesamt 21 Mal tritt die Luke Andrews Band als „Einpeitscher“ für die legendäre Band „Simply Red“ auf, etwa in Amsterdam, Hamburg oder Paris. „So eine Chance bekommt man nicht jeden Tag, also entweder jetzt oder nie“, begründet Bandmanager Tom Traint im großen NÖN-Interview, warum der Entschluss, mitzufahren, so leicht fiel. Kurz vor dem Start der Tour erscheint noch das Album „Songs written when the world stood still“. Im neuen Jahr will sich die Band wieder im Studio einfinden, um neue Songs aufzunehmen.

Die Luke Andrews Band tourt mit "Simply Red" durch Europa. Foto: Markus Raffeis

Hotel-Projekt in St. Corona platzt

Auf dem Gelände des früheren Waldhofs in St. Corona am Wechsel wird (vorerst) kein neues Hotel entstehen. Im September platzt der Plan der Movatoo GmbH, ein Waldkunsthotel im Ortskern der kleinen Gemeinde zu errichten. Geschäftsführer Dietmar Wiegand zieht sich komplett aus St. Corona zurück und übt harsche Kritik an der Gemeindeführung, bei der er „nicht erwünscht“ sei und die „aus persönlichen Gründen“ gegen das Projekt sei.

Bürgermeister Michael Gruber (ÖVP) bestreitet das vehement und attestiert Wiegand, „kein valides Gesamtkonzept“ vorgelegt zu haben. Von Wiegand geforderte Umwidmungen seien schlicht nicht machbar gewesen, sagt der Ortschef. Nach dem Zerwürfnis zwischen Wiegand und der Gemeindeführung wird auch der Waldkunstpark auf dem Gelände frühzeitig abgebaut.

Das Projekt Waldkunsthotel in St. Corona am Wechsel ist Geschichte. Foto: Philipp Grabner

Angebliche Heim-Missstände vor Gericht

Angebliche massive Missstände im „Sene Cura“-Heim in Kirchberg am Wechsel stehen an drei Dezembertagen im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Wehrlose Personen sollen vernachlässigt sowie systematisch gequält worden sein, so einige der Vorwürfe der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt.

Der Prozess wird insgesamt drei Personen gemacht: der ehemaligen Wohnbereichsleiterin (49), der Hausleiterin (56) und dem Geschäftsführer der Betreiberfirma (63). Als Tatzeit führt die Staatsanwaltschaft November 2015 bis Februar 2022 an. Alle drei bekennen sich vor dem Prozessstart „nicht schuldig“. Der Manager wird bereits am zweiten Prozesstag freigesprochen, die beiden Pflegekräfte einen Tag danach. Seitens des „Sene Cura“-Heims zeigt man sich erleichtert über den Ausgang der Verhandlung. „Wie sich herausgestellt hat, berufen viele der Vorwürfe auf Hörensagen und konnten durch zahlreiche Zeugenaussagen vollständig entkräftet werden.“

Zwei der Angeklagten im "SeneCura"-Prozess. Foto: APA

NÖN-Debatte über Zukunft der Innenstadt

Wohin geht die Neunkirchner Innenstadt in den kommenden Jahren? Mit dieser Frage beschäftigt sich eine Podiumsdiskussion, zu der NÖN und Stadtgemeinde in den Festsaal der Mittelschule einladen. Unter der Leitung von Redakteur Philipp Grabner diskutieren Peter Teix (ÖVP), Andrea Kahofer (SPÖ), Hans Gansterer (Grüne) und Willi Haberbichler (FPÖ) über Ideen zur Belebung des Stadtkerns. Teix überrascht dabei mit der Ankündigung, eine City-App sowie ein Stadtmarketing in Neunkirchen etablieren zu wollen. Die Debatte wird auch von Vertreterinnen und Vertretern der Wirtschaft und des Unternehmervereins verfolgt – dabei gibt es auch Kritik an der Kommunikationslinie der Politik.

Unter der Leitung von NÖN-Redakteur Philipp Grabner diskutieren Peter Teix (ÖVP), Andrea Kahofer (SPÖ), Hans Gansterer (Grüne) und Willi Haberbichler (FPÖ), am Foto mit Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP). Foto: Johannes Authried

Payerbacher schafft es ins „Starmania“-Finale

Woche für Woche ist Sebastian Holzer im Rahmen des ORF-Castingformats „Starmania“ Gast in tausenden heimischen Wohnzimmern. Schließlich schafft es der Payerbacher bis ins Finale und belegt in der von Arabella Kiesbauer moderierten Sendung Platz drei. Den Sieg holt sich Stefan Eigner – Sebastian Holzer gegenüber der NÖN über seinen „Konkurrenten“: „Ich freue mich riesig für den Stefan, er hat das wirklich verdient. Also von Neid kann da keine Rede sein. Das Lied taugt mir auch selbst sehr. Stefan und ich sind richtig gute Freunde geworden, wissen aber auch, dass wir uns mit unserer Musik nie in die Quere kommen werden. Wir machen beide Austro-Pop, aber unterschiedliche Stile.“ Platz zwei geht an Judith Lisa Bogusch.

Sebastian Holzer Foto: ORF Hans Leitner

Fast 40 Austritte aus Aspanger Bauernbund

Wegen der Einführung der allgemeinen Impfpflicht (in der Zwischenzeit wieder abgeschafft) kehren im Winter insgesamt 38 Mitglieder des Aspanger Bauernbundes der ÖVP-Teilorganisation (und damit auch der Partei insgesamt) den Rücken. „Ich konnte mich mit dieser Politik des Zwangs nicht mehr identifizieren und kann diese Partei auch nicht mehr vertreten“, begründet einer der Kritiker, Peter Kronaus junior, seine Entscheidung.

Keine Freude mit der Linie der Partei zeigt auch Aspangbergs ÖVP-Vizebürgermeister Reinhard Haiden – er behält jedoch alle seine Funktionen sowie seine Mitgliedschaft in der Partei. Seitens Bauernbund und Partei verweist man auf etliche geführte Gespräche. Bezirksparteiobmann Hermann Hauer versucht, die Wogen zu glätten: „Die Pandemie darf uns nicht dazu bringen, gemeinsam Erreichtes zu zerstören.“ Wichtig sei, dass man sich auch in Zukunft in die Augen schauen könne: „Das ist der Fall“, so der Landtagsabgeordnete.

ÖVP-Bezirksparteiobmann Hermann Hauer versucht, nach den Bauernbund-Austritten die Wogen zu glätten. Foto: Philipp Grabner

