Die zehn prägendsten Sport-Ereignisse des Jahres im Bezirk Neunkirchen

Werbung

Das historische Jahr des USV Scheiblingkirchen!

Ein Fallrückzieher in der letzten Minute von Tomislav Juric fixiert zuhause gegen Ardagger den größten Erfolg der Vereinsgeschichte. Scheiblingkirchen wird in überlegener Manier Meister in der 1. Landesliga, spielt ein ganzes Jahr in einer eigenen Liga – die Konkurrenz braucht schon früh ein Fernrohr um den USV zu sehen. Zum ersten Mal seit 1966 (Gloggnitz) spielt wieder ein Verein aus dem Bezirk Neunkirchen in der Regionalliga Ost. Aber nicht nur die erste Mannschaft hat Grund zum Feiern – die KM II feiert in souveräner Manier den Titel in der 2. Klasse Wechsel.

Foto: Zottl

Husar nimmt Abschied

Acht Jahre lang ist er einer der prägendsten Figuren des regionalen Fußballs – Scheiblingkirchen-Trainer Thomas Husar. Nur wenige Tage nachdem der Landesliga-Titel mit seinem USV fixiert ist, gibt er überraschend seinen Rücktritt bekannt. Mit Scheiblingkirchen wird er zwei Mal Meister und NÖ-Cup-Sieger, formt aus einem 2. Landesliga-Abstiegskandidat zu einem Regionalligisten. Sein Nachfolger ist sein bisheriger Co-Trainer Christoph Knaller, der mit einer erfolgreichen Hinrunde sich seine ersten Sporen als Coach verdient.

Foto: Hauke

Meisterpartys an der Rax!

Nicht nur in Scheiblingkirchen knallen im Sommer die Sektkorken – der Bezirk Neunkirchen ist 2022 im Fußballsport einfach meisterlich! In der 2. Landesliga Ost sichert sich die Mannschaft von Trainer Thomas Leonhardsberger auswärts in Obergänserndorf den Meistertitel und kehrt zum ersten Mal in der Neuzeit wieder in die höchste Spielklasse Niederösterreichs zurück. Ein paar Kilometer weiter und zwei Ligen weiter unten gibt es ebenfalls Grund zum Feiern. Der SC Hirschwang krönt seine jahrelange Dominanz in der 1. Klasse Süd mit dem lang-ersehntem Meistertitel und mischt jetzt in der Gebietsliga mit. Für Vereinsurgestein Philipp Stummer war der Titel der Schlusspunkt – er gab seinen Trainerposten an Peter Kaltenegger weiter.

Foto: Hauke

Vereinssterben im Bezirk

Während der Erfolg der Vereine viel Licht im regionalen Sport produzierte, gab es auch viel Schatten. Schottwien und Schlöglmühl, die sich ein Jahr als Spielgemeinschaft versuchten, stellten den Spielbetrieb ebenso ein wie der SV Willendorf. Schottwien konzentriert sich wieder verstärkt auf Hobbyfußball außerhalb des Meisterschaftsbetriebs, in Schlöglmühl wurde der örtliche Sportplatz an den Football-Klub „Black Valley Wild“ abgegeben. In Willendof hält das Damen-Team die Stellung. Auch bei anderen Vereinen kriselt es, die angespannte wirtschaftliche Lage schlägt sich auf die Kassen der Klubs wieder. Außerdem ist es immer schwieriger, ehrenamtliche Funktionäre zu finden.

Foto: Hauke

Internationaler Flair auf der Kegelbahn

Ein wahrlich erfolgreiches Jahr liegt hinter den Keglerinnen und Keglern des SK FWT Composites. Die Damen der Superliga werden nicht nur Staatsmeister, sie schaffen es erstmals ins Finale der Champions League und schreiben damit Vereinsgeschichte. Die Herren dürfen sich, trotz einer durchwachsenen Saison, über den Vizestaatsmeistertitel freuen. Beim Europa- beziehungsweise Weltpokal qualifizieren sich beide Teams erneut für die Champions League. Die Damen schaffen den Sprung in Runde zwei, die Herren scheiden aus.

Foto: privat

Judoka nicht zu stoppen

Die Judo-Hauptstadt in Österreich liegt im Bezirk Neunkirchen – genauer gesagt in Wimpassing. Die Damen feiert zum vierten Mal den Meistertitel in der Bundesliga, angeführt von Olympia-Silbermedaillen-Gewinnerin Michaela Polleres liefert die „Ladys in violett“ eine dominante Vorstellung ab. Polleres bringt pünktlich zum Jahresende ihr Formkurve wieder nach oben – wie auch das jüngste Ergebnis in Israel zeigt.

Foto: privat

Medaillenregen für die Aigners

Die Familie Aigner bleibt im Para-Ski Alpin das Nonplusultra. Bei den Paralympics räumen die gebürtigen Gloggnitzer im ganz großen Stile ab. Johannes Aigner und sein Guide Matteo Fleischmann gewinnen Gold in der Abfahrt und im Riesentorlauf, Silber in der alpinen Kombination und im Slalom sowie Bronze im Super-G, die Aigner-Sisters Veronika und Elisabeth holen Gold im Slalom und im Riesentorlauf, Barbara und Guide Klara Sykora holen mit Bronze und Silber zwei weitere Medaillen für den Aigner Trophäenschrank.

Foto: privat

Aufstieg in die Bundesliga

Der TC Seebenstein spielt dank dem sensationellen Meistertitel in der 2. Bundesliga im vergangenen Juni in der höchsten Spielklasse. Am letzten Spieltag kam es zum Lokal-Derby zwischen dem TC Seebenstein-Schiltern und dem TV Hochwolkersdorf, wobei die Burgherren den wichtigen Sieg einfahren können.

Foto: privat

Keep on runnin‘!

Laufen war auch 2022 ein beliebter Volkssport im Bezirk Neunkirchen – und in der Spitze ist die Region ebenfalls. Matthias Maldet vom LC ASKÖ Breitenau lief nicht nur beim lokalen Top-Event, dem Feistritztallauf zum Sieg, sondern triumphierte auch beim Wachau-Marathon. Sein Vereinskollege Marius Bock finishte den berühmtesten Ironman der Welt auf Hawaii.

Foto: privat

Mempörs starkes Jahr

Zum dritten Mal holt Marco Mempör den Staatsmeistertitel in den Bezirk, der Jung-Profi auf der Maschine fährt der Konkurrenz regelmäßig um die Ohren. Von der Europameisterschaft in Irland kommt Mempör mit einer Silbermedaille nach Hause. Abschließend zufrieden ist das Talent allerdings nicht, denn auch Gold ist möglich.

Foto: privat

Mehr dazu

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.