Das war 2019 im Bezirk Neunkirchen.

Neue Bürgermeister.

Über den Jahreswechsel nehmen gleich zwei ÖVP-Langzeitbürgermeister den Hut: In Aspangberg-St. Peter übergibt Josef Bauer an Bernhard Brunner, in Raach folgt Thomas Stranz auf Rupert Dominik. Im Frühjahr macht Josef Pichler in Altendorf den Weg frei für Bürgermeisterin Ulrike Trybus. Am Semmering steht der Amtswechsel hingegen erst bevor: Horst Schröttner tritt ab, Hermann Doppelreiter zieht als ÖVP-Frontmann in die Wahl.

FPÖ in Turbulenzen.

Für die Freiheitlichen verläuft 2019 alles andere als friktionsfrei: Nach internen Querelen werden die Neunkirchner Gemeinderäte Waltraud Haas-Toder und Gerhard Scharf von der Landespartei vor die Türe gesetzt, beide docken bei der SPÖ an und kandidieren im Team von Spitzenkandidatin Andrea Kahofer. Nach dem Ibiza-Skandal und dem Streit der Bundespartei mit Ex-Obmann HC Strache werfen gleich mehrere FPÖ-Funktionäre das Handtuch, etwa Reinhard Lehner aus Breitenau und Hermann Hofer aus Warth.

Trübes Wasser sorgt für Aufregung.

Getrübtes Gewässer infolge von Arbeiten am Semmering-Basistunnel sorgt im Sommer für Aufregung in der Bevölkerung. Die ÖBB versichern unterdessen, dass keine Gefahr für Mensch oder Tier bestehe. Etwas später geht die Trübung allmählich wieder zurück.

Auf und Ab in der Innenstadt.

Freud‘ und Leid lagen 2019 in der Neunkirchner Innenstadt nah beieinander: Zwar müssen in der Innenstadt einige Betriebe die Segel streichen, es kommen aber auch neue dazu: Das Lokal „Platzhirsch“ von Herbert Schwarz etwa. Bei der Stadteinfahrt öffnet unterdessen das neue „Media Shop“-Headquarter die Pforten, Lisi Windbichler sorgt in ihrem „16 grad“ für die entsprechende Kulinarik.

Bezirksgericht eröffnet.

Im Beisein von Interims-Justizminister Clemens Jabloner öffnet das generalsanierte Bezirksgericht in Neunkirchen die Pforten. Gerichtsvorstand Stefan Koppensteiner nimmt sich dabei kein Blatt vor den Mund: Er beklagt die „katastrophale Personalsituation“ in der Justiz und ortet „dringenden Handlungsbedarf“. Dafür gibt es viel Beifall – auch von den anwesenden Vertretern der Politik...