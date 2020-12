Neue Landeskammerrätin. Im Rahmen der konstituierenden Vollversammlung wird Annette Glatzl im April als neue Landeskammerrätin angelobt. Sie beerbt damit die Zöbernerin Anni Brandstetter. Die Versammlung erfolgt auf besondere Weise: Aufgrund der Corona-Pandemie erfolgt die Feier großteils virtuell. Die Pittenerin Glatzl ist Mitglied des ÖVP-Bauernbundes.

Entsorgungskosten erhöht. Zwei weitreichende Entscheidungen trifft der Neunkirchner Abfallwirtschaftsverband im Oktober: Zum einen wird die Errichtung dreier Wertstoffsammelzentren in Thomasberg, Breitenau und Gloggnitz beschlossen, zum anderen eine Erhöhung der Entsorgungskosten. Beim ersten Punkt stimmen Stadtrat Peter Teix (ÖVP) aus Neunkirchen sowie Grünbachs Bürgermeister Peter Steinwender (SPÖ) dagegen, bei der Kostenerhöhung legte sich Teix als einziger Vertreter quer. Die Kostenerhöhung wird auch von der Bezirks-FPÖ heftig kritisiert.

„Jumpline“ sperrt auf. Das Angebot der Erlebnisarena St. Corona (vormals Familienarena) wird auch im Jahr 2020 sukzessive erweitert: Im Juni wird die neue „Jumpline“, die auf einer Länge von 800 Metern vor allem junge Mountainbiker ansprechen soll, eröffnet. Landesrat Jochen Danninger ist nicht nur bei der Eröffnung dabei, im August testet der begeisterte Radfahrer schließlich auch den neuen „Wexltrails“-Teilabschnitt in Mönichkirchen.

Eröffneten die neue „Jumpline“ in St. Corona am Wechsel: Erlebnisarena-Geschäftsführer Karl Morgenbesser, Tourismuslandesrat Jochen Danninger, Landtagsabgeordnete Waltraud Ungersböck (beide ÖVP) und „ecoplus“-Geschäftsführer Helmut Miernicki. Johannes Authried

Zwei Tote. Ein tödliches Zugsunglück erschüttert im September die Gemeinde Pitten: Im Bereich eines unbeschrankten Bahnüberganges kommt es zum Zusammenstoß eines Fahrzeuges sowie einer Zugsgarnitur. Die beiden Insassen des Autos sterben, der Fahrer dürfte das Rotlicht übersehen haben. Bürgermeister Helmut Berger (SPÖ) nimmt den Unfall zum Anlass, einmal mehr die Errichtung eines Bahnschrankens zu fordern.

Spur nach Ternitz. Für Entsetzen sorgt im Februar ein rassistisch motivierter Amoklauf im deutschen Hanau, bei dem ein 43-Jähriger neun Personen, seine Mutter und anschließend sich selbst tötet. Eine Spur der Tat führt auch in den Bezirk Neunkirchen: Im Vorfeld hatte der Täter Kontakt mit der „Remote Viewing School“ in Ternitz aufgenommen. Zu einer Zusammenarbeit des Mannes und dem Intuitionstrainer Bernd Gloggnitzer, der das Büro leitet, kam es aber nicht. „Ich habe ihm gesagt, dass ich nicht helfen kann“, so Gloggnitzer.

Erstmals Frau an Spitze. Mit Silvia Weiser wird im Februar erstmals eine Frau mit der Leitung einer Polizeiinspektion im Bezirk betraut. Die Chefinspektorin übernimmt die Kommandatenfunktion in Neunkirchen von Johann Hainfellner, der nach 41 Dienstjahren die Pension antritt. Als Bürgermeister der Gemeinde Bürg-Vöstenhof bleibt Hainfellner (ÖVP) jedoch weiterhin im Amt.

Chefinspektorin Silvia Weiser ist neue Kommandantin der Polizeiinspektion Neunkirchen. Feigl

Puchberger ist Bundeschef. Neue Aufgabe für Unternehmer Robert Jägersberger aus Puchberg am Schneeberg. Der NÖ Landesinnungsmeister des Baugewerbes übernimmt im Dezember die Funktion des Bundesobmanns des Baugewerbes in der Wirtschaftskammer. Der Wirtschaftsbund-Funktionär folgt damit auf den Steirer Hans-Werner Frömmel. Jägersberger ist Eigentümer und Geschäftsführer seines Bauunternehmens in Puchberg.

Dworak gibt ab. Seit fast 15 Jahren fungiert Ternitz‘ Bürgermeister Rupert Dworak als Bezirksparteivorsitzender der SPÖ. Ein Amt, das er bereits am 3. April an seinen Vizebürgermeister Christian Samwald abgeben wollte. „Jetzt wird es Zeit, dass Jüngere zum Zug kommen“, argumentiert Dworak gegenüber der NÖN. Die offizielle Wahl und Übergabe Samwalds fand aber – aufgrund der Coronakrise – noch nicht statt und soll nun 2021 erfolgen.

Landtagsabgeordneter Christian Samwald soll neuer SPÖ-Bezirksparteichef werden. SPÖ NÖ

Wechsel in Pfarre. Mit einer Ehrenfeier im Sitzungssaal des Rathauses feiert die Stadtgemeinde im Juli den langjährigen Stadtpfarrer Bernard Springer. Er begeht seinen 80. Geburtstag, weshalb sich Vertreter aus Politik und öffentlichem Leben, darunter auch Bezirkshauptfrau Alexandra Grabner-Fritz, als Gäste einstellen. Im September kommt es innerhalb der Stadtpfarre schließlich zu einer personellen Rochade: Springer übergibt seine Agenden als Pfarrer an Pater Bernhard Lang, der bisher als Kaplan tätig war. Springer bleibt der Stadt aber weiterhin als Seelsorger erhalten. „Ich habe eine große Verbundenheit zur Stadt und zu den Menschen hier“, erklärt Springer im Rahmen eines NÖN-Abschiedsinterviews.

Neunkirchens Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP) gratuliert Pater Bernard Springer mit einer Torte samt Wappen der Stadt zu seinem 80. Geburtstag. Im September übergibt Springer sein Amt als Pfarrer. Feigl

Sechs neue Leiter. Mit Beginn des Schuljahres 2020/2021 gibt es in gleich sechs Schulen neuen Chefs. An der VS Neunkirchen-Steinfeld beerbt Daniela Windholz Langzeit-Direktorin Edda Koinig, an der Mittelschule Schöllerstraße in Neunkirchen folgt Andrea Samwald auf Sigrid Lielacher. Die Leitungsfunktion der Volksschulen Seebenstein, Scheiblingkirchen und Thernberg übernimmt Carmen Picher, an der Mittelschule Pitten übernimmt Christian Nagel. In der Mittelschule Puchberg wiederum beerbt Werner Schneider Direktorin Erika Grundtner, die Mittelschule Ternitz/Pottschach wird von Martin Gut geleitet.

Großinvestition geplant. Die Errichtung einer Beschneiungsanlage sowie der Ankauf neuer Loipenspurgeräten – unter anderem diese Punkte beinhaltet ein Ausbauprojekt der Wechsel-Panoramaloipe in Kirchberg am Wechsel. Die Gesamtkosten betragen drei Millionen Euro und sollen von den Gemeinden der Erlebnisregion Wechselland getragen werden, Kirchberg bezahlt mit 300.000 Euro am meisten. Diese Mittel wurden nach intensiver Gemeinderats-Debatte bereits freigegeben.

Wirbel um Rede. „Wir bohren die Frauen von oben, von unten und von der Seite an, bis sie ,Ja‘ sagen!“ Mit diesem Satz sorgt ÖVP-Landtagsabgeordneter Hermann Hauer bei der Eröffnung des Arzthauses in Reichenau an der Rax für Aufregung. Kritik hagelt es seitens der SPÖ-Frauen, Hauer entschuldigt sich daraufhin „aus tiefstem Herzen“, wie er sagt.

Hoher Besuch in Feistritz. Hochkarätige Konzerte und Veranstaltung verspricht – trotz Coronakrise – das Festival „harriet & friends“ auf Burg Feistritz. Davon überzeugt sich sogar das Staatsoberhaupt höchstpersönlich: Gemeinsam mit seiner Frau Doris Schmidauer stattete Bundespräsident Alexander Van der Bellen der Kulturveranstaltung in der Alten Reitschule einen Besuch ab.

Zwazl tritt zurück. Große Polit-Überraschung im Oktober: Mit Armin Zwazl zieht sich nicht nur ein arrivierter ÖVP-Stadtrat aus der Neunkirchner Politik zurück, sondern auch jemand, der stets auch als möglicher künftiger Bürgermeisterkandidat gehandelt wurde. Zwazl begründet sein Ausscheiden mit fehlender Zeit, nicht zuletzt aufgrund seiner Funktion als Verwaltungsdirektor-Stellvertreter im Landesklinikum Wiener Neustadt. Als neuer Stadtrat wird Thomas Berger angelobt, der bereits zuvor Peter Teix als ÖVP-Klubchef beerbt.

Millionenbetrug bei Tunnelbau. Aufregung gibt es rund um den Bau des Semmering-Basistunnels und eines millionenschweren Betrugs: Baumaterialien im Wert von mehr als zwei Millionen Euro sollen von einer Baustelle abgezweigt und unter der Hand weiterverkauft worden sein. Die Beschuldigten sind teilweise geständig, eine Anklage liegt noch nicht vor. Die ÖBB hätten keinen finanziellen Schaden erlitten, betont ein Sprecher gegenüber der NÖN.

Polit-Aus für Pallauf. Nach dem langjährigen Vizebürgermeister Martin Fasan zieht sich Ende Oktober ein weiteres Neunkirchner Grüne-Urgestein zurück: Langzeit-Gemeinderat Günter Pallauf beendet mit 64 Jahren seine Karriere im Stadtparlament, neuer Gemeinderat und Klubobmann wird der 60-jährige Johannes Benda, der im Rahmen der Budgetsitzung im Dezember angelobt wird.

Debatte um Neonazi-Symbol. Ein auf der Plattform „Facebook“ geteiltes Bild von Ternitz‘ FPÖ-Stadtrat Erwin Scherz sorgt im Juli für Aufregung: Der Lokalpolitiker trägt auf dem Foto ein T-Shirt, auf dem der Reichsadler zu sehen ist – laut Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes ein Zeichen, das in der Neonazi-Szene hoch im Kurs steht, aber per se nicht straffbar ist. Zwar gibt es Kritik an Scherz, etwa aus der Bezirks-SPÖ, personelle Konsequenzen für den Mandatar folgen aber keine. „Jeder, der Erwin kennt, weiß, dass er mit diesem Gedankengut nichts zu tun hat“, meint FPÖ-Landtagsabgeordneter Jürgen Handler. Und Scherz selbst erklärt, beim Kauf gar nicht auf das aufgedruckte Symbol geachtet zu haben.

Waltraud Ungersböck aus Scheiblingkirchen erhält das Mandat von Klaudia Tanner. ÖVP NÖ

Neue Abgeordnete für Bezirk. Die Besetzung der Ministerposten in der türkis-grünen Regierung haben zu Jahresbeginn Auswirkungen auf den Bezirk Neunkirchen: Die Scheiblingkirchnerin Waltraud Ungersböck erhält das Landtagsmandat von Klaudia Tanner, die Verteidigungsministerin wird. Damit hat Neunkirchen vier Landtagsabgeordnete: Neben Ungersböck sind dies Hermann Hauer (ÖVP), Christian Samwald (SPÖ) und Jürgen Handler (FPÖ).

Wirbel um Kündigungen. Weil mehr als ein Dutzend geringfügig beschäftigter Mitarbeiter der Bestattung ohne Vorwarnung mit ihrem Gehaltszettel eine „einvernehmliche“ Kündigung übermittelt wird, hagelt es im Mai heftige Kritik an der Stadt. Bei den von der Stadt ausgegliederten Wirtschaftsbetrieben räumt man Fehler ein. „Ein Mitarbeiter hätte die Betroffenen informieren sollen. Aufgrund eines Kommunikationsfehlers ist das nicht geschehen“, entschuldigt sich Geschäftsführer Hans Spies daraufhin.

Eisenhuber folgt auf Rigler. Nachdem Waltraud Rigler aus Altersgründen nicht erneut als Obfrau der Wirtschaftskammer-Bezirksstelle zur Verfügung stand, wird die Position im September neu besetzt. Kirchbergs geschäftsführende ÖVP-Gemeinderätin und „Frau in der Wirtschaft“-Vorsitzende Monika Eisenhuber tritt Riglers Erbe an.

Meixner zieht sich zurück. Knalleffekt beim Stadtmarketingverein „Für Gloggnitz“: Obmann Alois Meixner gibt im Sommer bekannt, nur mehr bis Jahresende für die Funktion zur Verfügung zu stehen – auch eine Folge seiner Corona-Erkrankung, bei der ihm „bewusst geworden ist, wie schnell Dich eine Krankheit aus der Bahn wirft“, wie er damals gegenüber der NÖN Neunkirchen betont. Nachfolger ist auch zu Jahresende noch keiner in Sicht, interimistisch übernimmt Vizeobmann Andi Griessner die Geschicke des Vereines.

Was passierte im Jahr 2020 noch im Bezirk Neunkirchen:

Mehr über Auswirkungen der Coronakrise auf die Region, die Schuldsprüche nach aufsehenerregenden Bluttaten, die Auflassung der Mayr-Melnhof-Kartonfabrik in Hirschwang sowie einen Rückblick auf die Gemeinderatswahlen lest ihr in der Printausgabe der Neunkirchner NÖN und im ePaper vom 30. Dezember 2020.