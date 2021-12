Das war das Jahr 2021 im Bezirk Neunkirchen

Ein Waldbrand mit völlig neuer Dimension

Feuerwehr steht 13 Tage lang in Hischwang an der Rax im Einsatz. Schaden beträgt rund 30 Millionen Euro: Es ist ein ereignisreiches Jahr für Josef Huber. Im Frühjahr wird der Aspanger zunächst als Ortsfeuerwehrkommandant, später als Bezirks-Florianichef bestätigt. Im August kämpft er gegen die Waldbrände in Nordmazedonien, ehe im November die wohl größte Herausforderung auf ihn als Einsatzleiter zukommt: Am Mittagstein in Hirschwang an der Rax bricht ein Waldbrand aus, dessen Dimension es bis dato in Österreich noch nicht gegeben hat. Fast 9.000 Helfer stehen fast zwei Wochen lang im Einsatz, darunter rund 8.000 Feuerwehrleute.

Josef Huber (kl. Foto) leitet den Einsatz. Barta

Ganz massiv wird auf den Einsatz aus der Luft gesetzt: Insgesamt werden rund fünf Millionen Liter auf das Feuer abgeworfen, das sich auf insgesamt 120 Hektar ausbreitet. Im Einsatz stehen 16 Fluggeräte aus dem In- und Ausland. Von dem Kampf gegen die Flammen macht sich auch die hohe Politik ein Bild: Neben Interimsbundeskanzler Alexander Schallenberg sind auch die Ministerinnen Klaudia Tanner und Elisabeth Köstinger vor Ort, ebenso wie Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und ihr Stellvertreter Stephan Pernkopf (alle ÖVP). Letzterer würdigt die Leistungen aller Einsatzkräfte bei der Abschlusskonferenz: „Sie alle sind Helden von Hirschwang!“

Während die Aufforstung der betroffenen Fläche anläuft, wird bekannt, dass die Staatsanwaltschaft einen Antrag auf Funkzellenauswertung ablehnt. Dass die Handy-Daten für die Ermittler tabu sind, hat mit der zu geringen Strafhöhe des Delikts zu tun. Als Brandursache wird weiterhin von einem illegalen Lagerfeuer oder einer weggeworfenen Zigarette ausgegangen. Der Schaden: Rund 30 Millionen Euro.

Der Waldbrand breitet sich auf 120 Hektar aus. Einsatzdoku.at

Neues Leben für das Semmeringer Grand Hotel

Es sind äußerst erfreuliche Nachrichten für Tourismus und Wirtschaft in der Region: Im Herbst kauft Immobilienunternehmer Christian Zeller das legendäre Südbahnhotel am Semmering und kündigt an, es wiederbeleben zu wollen. „Die Vorbereitungen für die Konzepterstellung, Planung, Kostenschätzung und Erstellung eines Zeitplans wurden bereits eingeleitet“, sagt Zeller im November gegenüber der NÖN Neunkirchen.

Angekündigt wird, dass ein umfassendes Konzept ausgearbeitet und „nicht vor Frühjahr 2022“ präsentiert werden soll. Ein besonderer Fokus soll aber jedenfalls auf Kulturveranstaltungen liegen. Die dafür ins Leben gerufene Südbahnhotel Kulturgesellschaft wird vom Kulturmanager Stefan Wollmann geführt, der bis dato auch schon für die Wiener Staatsoper, die Wiener Festwochen oder die Berliner Festspiele tätig war. „Es soll am einzigartigen Schauplatz orientiert sein, sich aber dennoch von dem abheben, was sonst in der Region oder in den Wiener Konzertsälen zu sehen und zu hören ist“, sagt Wollmann im Dezember gegenüber der APA.

Das Südbahnhotel am Semmering wird wiederbelebt. Tanja Barta

Goldbarren in Sofa

Diese NÖN-Story interessiert sogar die große deutsche Tageszeitung „Bild“: Bei der Reinigung eines Sofas in Neunkirchen tritt ein ein Kilo schwerer Goldbarren im Wert von 48.000 zutage. „Der Mann hatte das Möbel bei einem Hausflohmarkt gekauft. Als er das Sofa einige Zeit später reinigen wollte, fand er darin versteckt einen Sack mit einer Blechdose, in der der Goldbarren aufbewahrt wurde“, schildert Neunkirchens Stadtpolizeikommandant Klaus Degen im November gegenüber der NÖN. Für Degen ist es generell ein besonderes Jahr: Kurz zuvor wird der bisherige Vize zum Nachfolger von Kommandant Herbert Kostal bestellt.

Dissauer-Stanka folgt

Zu einer Personalrochade kommt es im November in der Neunkirchner Wirtschaftskammer: Weil Leiter Johann Ungersböck in den Ruhestand tritt, wird Bernhard Dissauer-Stanka zu seinem Nachfolger bestellt.

Bernhard Dissauer-Stanka ist neuer Leiter der Wirtschaftskammer. Grabner

Rundes Jubiläum

Mit einer Gala in der Alten Reitschule Feistritz begeht die Neunkirchner Sparkasse ihr 150-Jahr-Jubiläum. Einen Tag später wird auch mit den Mitarbeitern gefeiert.

Geimpft ohne Einwilligung?

Für Aufsehen sorgt der NÖN-Bericht, wonach ein älteres Ehepaar aus dem Bezirk ohne entsprechende Einwilligung gegen das Coronavirus geimpft worden sein soll. Ein Enkelsohn macht den angeblichen Vorfall im November via NÖN publik. Demnach soll einem 77-Jährigen und seiner 79-jährigen Frau bei einer Routineuntersuchung die erste Impfdosis verabreicht worden sein. Ein Beschwerdebrief erging an die Ärztekammer, die Ärztin schwieg gegenüber der NÖN.

Turbulentes Jahr für die Festspiele

Es ist kein guter Start ins neue Jahr für die Festspiele Reichenau. In einem Rohbericht übt der Rechnungshof Kritik an der Firmenkonstruktion hinter den Festspielen und empfiehlt dem Land Niederösterreich eine Rückforderung von Förderungen. Die Festspielgründer Renate und Peter Loidolt weisen die Vorwürfe stets von sich, ziehen sich schließlich aber zur Gänze aus Reichenau zurück.

Turbulente Wochen, die im Juli schließlich ein Ende haben: Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) präsentiert Burgschauspielerin Maria Happel als neue Künstlerische Leiterin der Festspiele Reichenau. Land und Gemeinde gründen eine neue Gesellschaft, die Theater Reichenau Betriebs GmbH.

Maria Happel ist die neue Künstlerische Leiterin der Festspiele Reichenau. Barta

Pilshofer rückt auf

Der bisherige Chef des Stabes Paul Pilshofer beerbt im Juni Michael Baci als Bezirksrettungskommandant des Roten Kreuzes. Baci übte die Funktion seit dem Jahr 2019 aus.

Neue Funktionen für Walla

Zusätzliche Aufgaben bringt das Jahr 2021 für Warths Bürgermeisterin Michaela Walla. Im Mai wird sie zur neuen Bezirksobfrau des ÖVP-Gemeindebundes gewählt. Sie folgt auf den früheren Raacher Bürgermeister Rupert Dominik. Im Juni folgt das nächste Amt: Walla wird Obfrau der Leader-Region Bucklige Welt-Wechselland und beerbt damit Friedrich Trimmel, der die Funktion 21 Jahre lang ausgeführt hatte.

Michaela Walla ist neue ÖVP-Gemeindebundobfrau im Bezirk Neunkirchen. Grabner

Rochaden bei Feuerwehr

Die turnusmäßigen Neuwahlen bei den Freiwilligen Feuerwehren im Land ergeben zu Beginn des Jahres zahlreiche Veränderungen in den Kommandos. 21 der 90 Florianitruppen bekommen einen neuen Kommandanten – darunter etwa die Freiwillige Feuerwehr Peisching, wo sich Johann Brandstätter nach 20 Jahren an der Spitze nicht mehr der Wahl stellt. Eine Erneuerung gibt es auch in Kirchberg, wo Harald Hollendohner auf Langzeit-Chef Michael Morgenbesser folgt. Im Amt bestätigt wird zum Abschluss der Aspanger Josef Huber, der weiterhin Bezirkskommandant bleibt. Aktuell sind zehn Frauen in einem Kommando im Bezirk tätig.

ÖVP-Obmann bestätigt

Während sich die Bezirks-SPÖ 2021 an der Spitze neu aufstellt, bleibt bei der ÖVP alles gleich. Mit 97,9 Prozent der Delegiertenstimmen wird der Puchberger Landtagsabgeordnete Hermann Hauer im Herbst als Bezirksparteichef bestätigt. Im Amt bleiben auch Hauers bisherige Stellvertreter Willibald Fuchs und Peter Rottensteiner. Als Ehrengast wohnt ÖVP NÖ-Landesparteiobfrau Johanna Mikl-Leitner dem Parteitag bei.

Hermann Hauer wird an der Spitze der Bezirks-ÖVP bestätigt. Grabner

Missstände in Pflegeheim

Ein Sachverständigengutachten stellt dem „SeneCura“-Sozialzentrum in Kirchberg am Wechsel im April ein schlechtes Zeugnis aus. Der Betreuungseinrichtung werden in dem Papier grobe Verfehlungen vorgeworfen, „SeneCura“ argumentiert mit „fehlendem Personal“. Im April stellt die Aufsichtsbehörde bereits eine „wesentliche Verbesserung“ fest.

Raiba-Fusion fixiert

Nach monatelangen Gesprächen ist die Fusion der Raiffeisenbanken Pittental-Bucklige Welt sowie NÖ-Süd Alpin im Sommer unter Dach und Fach. Ziel der Verschmelzung soll laut Bank „ein Mehr an Effektivität“ sein, für Kunden ändert sich nichts. Standort der neuen Raiffeisenbank Wiener Alpen ist Aspang.

Dworak geht als SPÖ-Chef

Die Bezirks-Sozialdemokraten stellen im Jahr 2021 die Weichen für die kommenden Jahre. Einstimmig wird Christian Samwald (links) im Juni zum Nachfolger von Rupert Dworak als SPÖ-Bezirksvorsitzender gewählt –Dworak wird mit Standing Ovations verabschiedet. Abseits dessen kürt die SPÖ die Grünbacherin Madhavi Hussajenoff zur Spitzenkandidatin für die nächste Nationalratswahl.

Ortstafel gestohlen

Zu einem kuriosen Vorfall kommt es zu Jahresbeginn in St. Corona: Sowohl ein Ortsanfangs- als auch ein Ortsende-Schild werden gestohlen, woraufhin Anrainer eine selbstgebastelte Tafel kreieren. Der Täter ist unbekannt.

Wechsel bei Stadtmarketing

Nach dem Rückzug von Alois Meixner wird Ferdinand Griessner zum neuen Chef des Stadtmarketings Gloggnitz gewählt. Er war zuvor Stellvertreter.

Rätsel um Loch

Weil sich unter den Parkplätzen am Neunkirchner Minoritenplatz ein Hohlraum bildet, droht im Juni ein Auto einzubrechen. Bohrungen ergeben, dass ein uralter Brunnen an dem Erdeinbruch schuld gewesen sein dürfte.

Neuer Stadtamtsdirektor

Aus 13 Bewerbern setzt sich Christof Holzer beim Hearing um den Posten des Neunkirchner Stadtamtschefs durch. Der gebürtige Steirer beerbt nach zehn Jahren Robert Wiedner.

Christof Holzer wird zum neuen Stadtamtsdirektor in Neunkirchen bestellt. Feigl

Sautenerin ist NÖN-Talent

Viki Jahrl entscheidet im Februar die Finalshow von „NÖN sucht das größte Talent“ in Wieselburg für sich. Die Musikerin überzeugt Jury und Publikum mit einer Eigenkomposition.

Beben im Bezirk

Eine Reihe durchaus kräftiger Erdbeben sorgt im Frühjahr im Raum Neunkirchen für Verunsicherung. Das Beben Ende März erreicht eine Magnitude von 4,7 auf der Richterskala, in der Nacht auf 20. April wird ein Beben der Stärke 4,4 registriert.

Eisenhuber statt Breiter

Die Obfrau der Wirtschaftskammer-Bezirksstelle Monika Eisenhuber wird mit hundert Prozent zur Chefin des ÖVP-Wirtschaftsbundes im Bezirk gewählt. Sie folgt Sepp Breiter.

Floriani als Zündler

Ein Mitglied der FF Neunkirchen-Stadt wird im Frühjahr als Brandstifter überführt. Mehrere Kleinbrände gehen auf das Konto des Mannes, der sofort aus der Wehr ausgeschlossen wird.

Von Ausreisetests bis zur Impfstraße

Das neue Jahr ist noch jung, werden auch im Bezirk Neunkirchen die ersten Schutzimpfungen gegen das Coronavirus verabreicht – etwa im Landespflegeheim Neunkirchen. „Besser impfen als sterben“, argumentiert ein Bewohner damals gegenüber der NÖN, warum er sich für die Impfung entscheidet.

Zu einer Zeit, als es noch nirgendwo die Möglichkeit gibt, sich quasi ständig und kostenlos einem Corona-Schnelltest zu unterziehen, werden die zweiten sogenannten Massentestungen in Österreich durchgeführt. Im Bezirk Neunkirchen nehmen knapp 24.500 Personen an der Aktion teil, um rund 650 mehr als vor dem Weihnachtsfest. Insgesamt 33 Resultate fallen positiv aus.

Gegen Ende des Monats laufen im Bezirk dann aber bereits die Vorbereitungen für permanente Teststraßen an. In demonstrativer Einigkeit präsentieren sich hierbei ÖVP und SPÖ im Bezirk. Sind es anfangs sieben Gemeinden, in denen getestet wird, wird das Angebot später massiv ausgebaut. In über 30 Gemeinden gibt es (einmal bis mehrmals wöchentlich) die Möglichkeit, sich testen zu lassen.

Die sogenannte Hochinzidenzverordnung der Bezirkshauptmannschaft gilt zwischen 25. März und 21. April: In dieser Zeit muss beim Verlassen des Bezirks ein negativer Corona-Test vorgewiesen werden. Tanja Barta

Während Ternitz etwas später den Zuschlag als Standort des Landesimpfzentrums erhält (nicht ganz ohne politische Debatte), wird Neunkirchen „Test-Hochburg“ mit mehreren Testpunkten in der ganzen Stadt – und das täglich! Im Herbst baut dann auch die Bezirkshauptstadt eine permanente Impfstraße auf.

Besonders beschäftigen den Bezirk die Ausreisetest-Kontrollen im April, nachdem die Sieben-Tages-Inzidenz stark angestiegen war: Wer Neunkirchen verlässt, muss laut der sogenannten Hochinzidenzverordnung ein negatives Testergebnis vorweisen.

Nicht zuletzt gehen auch im Bezirk Menschen gegen die Maßnahmen auf die Straße – etwa vor der Stadthalle Ternitz, während im Inneren die Gemeinderatssitzung abgehalten wird. Organisiert wird die Demo von Ex-FPÖ-Stadtrat Michael Reiterer, unterstützt wird er dabei vom umstrittenen Wirten Ioannis Paleologaros.

Polit-Wechsel in Neunkirchen

Zwar kommt es 2021 zu keinem Bürgermeister-Rücktritt, doch tut sich auf Ebene der Gemeinderäte einiges. In Neunkirchen tritt etwa mit Helmut Fiedler jener Mann zurück, der die FPÖ im Jahr davor noch in die Gemeinderatswahl geführt hatte. Fiedler startet im Sommer seinen dreijährigen Auslandseinsatz beim Bundesheer, weshalb Markus Lorenz für ihn nachrückt. Auf Seiten der ÖVP gibt es einen Rückzug aus gesundheitlichen Gründen: Weil er im August bei einer Parteisitzung das Bewusstsein verliert und reanimiert werden muss, legt Gemeinderat Reinhard Glöckel im September sein Mandat zurück. Ihm folgt Thomas Rack.

Ehrenringe für drei Bürger

Im Rahmen des großen Stadtfestes, das Corona-bedingt mit erhöhten Sicherheitsbestimmungen an drei Tagen stattfindet, erhalten Wolfgang Haider-Berky, Ingo Rigler und Johann Brandstätter den Ehrenring der Stadtgemeinde Neunkirchen. Außerdem werden etliche weitere Ehrenzeichen verliehen. Die Ehrennadel in Gold geht etwa an den 2020 aus der Politik ausgeschiedenen Armin Zwazl.

Pittener als Lebensretter

Den 20. Juni 2021 wird Patrick Pfeifer aus Pitten wohl so schnell nicht vergessen. Der Pittener SPÖ-Gemeinderat wird in seinem Brotberuf als Polizist, stationiert in Gramatneusiedl im Bezirk Bruck an der Leitha, zu einem Badeunfall gerufen und kann dabei das Leben einer 32-jährigen Frau retten. Sie erleidet in einem privaten Swimmingpool einen Kreislaufstillstand und hört dabei zwischenzeitlich auf zu atmen.

Patrick Pfeifer, SPÖ-Gemeinderat in Pitten, rettet als Polizist ein Leben. zVg

Benedikt tritt aus Partei aus

Nach 23 Jahren Mitgliedschaft verlässt die Pittenerin Charlotte Benedikt im Herbst die ÖVP. Ein Paukenschlag, übte Benedikt doch acht Jahre auch die Funktion der Gemeindeparteiobfrau aus und kandidierte bei der Nationalratswahl 2017 sogar als bezirksweite Spitzenkandidatin. Sie könne die Verantwortung für vieles nicht mehr tragen, so ihre Begründung, die als „wilde“ Mandatarin im Gemeinderat bleibt.

Charlotte Benedikt verlässt nach 23 Jahren Mitgliedschaft die ÖVP. Grabner

Ehold verlässt BORG

Nach vier Jahrzehnten als Lehrer, ab 2017 als Direktor des BORG Ternitz, tritt Roman Ehold im Sommer in den Ruhestand. Interimistisch übernimmt Sabine Tullits die Leitung der Schule.

BORG Ternitz-Direktor Roman Ehold tritt seinen Ruhestand an. Barta

Kulturelles Profil schärfen

Gloggnitz startet im kommenden Jahr die Kulturreihe „moz art“. Geplant sind unter anderem Konzerte weltbekannter Solisten und Ensembles. Der Auftakt ist für Juni geplant.

Neue AMS-Chefin

Im März geht Walter Jeitler, auch SPÖ-Bürgermeister in Wimpassing, als Geschäftsstellenleiter des AMS Neunkirchen in Pension. Claudia Schweiger, zuletzt Leiterin in Baden, übernimmt.

Claudia Schweiger übernimmt die Leitung des AMS in Neunkirchen. Feigl

Flaggschiffe sperren zu

Schwere Rückschläge für die Neunkirchner Innenstadt: Die Traditionsfleischerei Seidl schließt die Zweigstelle in der Innenstadt , auch das Modehaus Leskovar kündigt das „Aus“ an.

Hohe Ehre für Auerböck

Aspang Markts ÖVP-Altbürgermeister Hans Auerböck wird zum Ehrenbürger seiner Heimatgemeinde ernannt. Eine Auszeichnung, die zuletzt im Jahr 1932 vergeben wurde.

Aspangs früherer Ortschef Hans Auerböck ist neuer Ehrenbürger. Barta

Bau schreitet voran

Das Großprojekt des Abfallwirtschaftsverbandes – der Bau dreier Wertstoffsammelzentren – nimmt Fahrt auf. Im Oktober findet der Spatenstich für das Zentrum in Breitenau statt.

Polizei-Chefin aus Bezirk

Mit Gertraud Haselbacher übernimmt eine gebürtige Trattenbacherin im Frühjahr die Funktion der Bezirkspolizeikommandantin in Mödling. Zuvor war sie im Burgenland tätig.

Oberstleutnant Gertraud Haselbacher ist neue Mödlinger Polizeichefin. LPD

Osterbauer will wieder antreten

Für eine überraschende Ansage sorgt Neunkirchens Bürgermeister Herbert Osterbauer beim Stadtparteitag der ÖVP. Er will 2025 noch einmal als Frontmann in die Wahl ziehen.

Ex-Ermittler als Autor

Auf über 300 Seiten schreibt Ernst Geiger in „Heimweg“ über die bekannten Favoritner Mädchenmorde. Der frühere Spitzenpolizist lebt in Schneebergdörfl (Gemeinde Puchberg).

Ex-Kriminalist Ernst Geiger schreibt mit „Heimweg“ sein erstes Buch. Beck

Zündler gefasst

Jenem 17-Jährigen, der in der Rotte Guggendorf zwei Brände legt, wird am Landesgericht Graz der Prozess gemacht. Das Urteil: 18 Monate bedingt. Der junge Mann zeigte sich geständig.

K.I.T.T. zum Leben erweckt

Ein Auto, ein Computer, ein Mann: Die NÖN-Geschichte über den Neunkirchner Marc Ulm, der das Kultauto K.I.T.T. aus der legendären TV-Serie nachgebaut hat, sorgt für großes Interesse. Der Wagen sieht dem Original nicht nur täuschend ähnlich, er hat auch den legendären Turboboost und kann sprechen. Rund 700 Arbeitsstunden hat der Mitarbeiter der Firma Stahlgruber in Wr. Neustadt in das Auto investiert.

Marc Ulm Mathias Schranz

Finanzskandal sorgt für Aufruhr

Ein interner Skandal erschüttet das Neunkirchner Rathaus im Sommer: Eine langjährige Mitarbeiterin soll, so der Vorwurf, ab dem Jahr 2014 rund 250.000 Euro an Gemeindegeldern in die eigene Tasche abgezweigt haben. Die Summe erhöht sich später: Im November ist bereits die Rede von 500.000 Euro, die veruntreut worden sein sollen.

Während die Vertragsbedienstete entlassen wird, starten die politischen Diskussionen rund um die Aufarbeitung. Herbe Kritik wird dabei am Vorsitzenden der Personalvertretung im Rathaus, Harald Nemeth, laut. Die ÖVP-Stadträte Peter Teix und Thomas Berger gehen in die Offensive, werfen Nemeth vor, nicht genügend zur Aufklärung des Falles beizutragen und weisen Nemeth die Türe: Er solle „geordnet aussteigen“, formuliert es Finanzstadtrat Peter Teix.

Einer Aufforderung, der Nemeth im November schließlich nachkommt. Andreas Pfalzer, sein bisheriger Stellvertreter, übernimmt die Funktion interimistisch.