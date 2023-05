Neunkirchner Sommerbühne startklar für 60 Veranstaltungen

Die Veranstaltungsserie der Sommerbühne am Hauptplatz wird auch im Jahr 2023 fortgesetzt. Der Startschuss fällt am kommenden Wochenende. 2022 lockte die Sommerbühne zahlreiche Besucher auf den Neunkirchner Hauptplatz und sorgte für gute Stimmung bei dem einen oder anderen Konzert. „Auch in diesem Jahr planen die Veranstalter rund um die Stadtgemeinde, dem Musikcafé Allegro und der Bar Stadtkind ein buntes Programm aus der Musikszene“, freut ich ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer.

Los geht es bereits am Samstag, 6. Mai, mit einem Platzkonzert des 1. Neunkirchner Musikvereins sowie einer Vorführung der Volkstanzgruppe Bromberg. Am Abend startet dann die Konzertreihe mit einer Darbietung von „Young Strong & Healthy“, der Band rund um den Neunkirchner Lokalmatador und Unternehmer Wolfgang Kessler.

Musikverein feiert 150-jähriges Jubiläum

Insgesamt sind an die 60 Veranstaltungen von Anfang Mai bis Ende September geplant. Zu den Highlights zählen neben dem Firmenlauf, der „Motro“ und dem traditionellen Stadtfest auch das dreitägige Fest des Neunkirchner Musikvereins anlässlich des 150 Jahr-Jubiläums. „Es freut mich, dass wir auch heuer wieder ein abwechslungsreiches Programm den Zuschauern bieten werden. In Zusammenarbeit mit Christian Schicker und Dejan ‚Deki‘ Simic sorgen wir wieder für eine Belebung der Innenstadt und hoffen auf gute Stimmung bei den Konzerten“, so Organisator Michael Bele.

Wann welches Programm auf der Sommerbühne stattfindet, erfährt man übrigens auf der Homepage www.sommerbuehne.at, auf dem Bildschirm direkt am Hauptplatz und auch über die neu eingerichtete Neunkirchen-App.

