Neunkirchen: Schulterschluss bei Offensive für Handwerk

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

In der Lehrlingsausbildung sind vier Plätze unbesetzt, bei den Facharbeitern fehlen alleine 30 Arbeitskräfte: So wie es dem Thomasberger Vorzeigebetrieb F/LIST geht, geht es aktuell vielen Betrieben. Die prekäre Situation im Bereich des Handwerks hat den Innenausstatter von Weltformat nun auf den Plan gerufen, mit einer ehrgeizigen Initiative entgegenzusteuern.

Gemeinsam mit 15 weiteren Betrieben aus der Region soll das Handwerk wieder jenen Stellenwert bekommen, der ihm gebührt. Startschuss ist mit einer ersten gemeinsamen Messe für technische Lehrberufe, die am 14. und 15. Oktober im Breitenauer Steinfeldzentrum über die Bühne gehen wird.

Bei einem Netzwerktreffen der teilnehmenden Betriebe, an dem auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner teilnahm, wurde der aktuelle Zustand erhoben und der zukünftige Weg skizziert. „Wir müssen das Handwerk wieder in die Höhe heben, attraktiver machen. Dabei sind alle gefordert. Eltern, Schulen, aber auch die Betriebe selbst, damit diese Berufe wieder jenes Image bekommen, das ihnen gebührt“, plauderte etwa der Aspanger Fliesenleger Franz Feldwebel aus der Schule. Für viele Fachkräfte, die jetzt in Pension gehen, würden geeignete Nachfolger fehlen: „Auch ich finde schwer Lehrlinge, aber ohne Handwerk haben wir keine Zukunft und ohne Lehrlinge hat das Handwerk keine Zukunft“, so der Unternehmer.

Der Schulterschluss der Unternehmen aus der Buckligen Welt sei eine beachtliche Initiative, so die Landeschefin, die ebenfalls betonte, dass im Kampf um die besten Köpfe alle gefordert seien. Denn künftig „sollen die Besten der Besten dort arbeiten, wo sie auch hingehören!“ Aber auch Wünsche an die Politik nahm Mikl-Leitner mit. So würde etwa F/LIST Personalchefin Monika Putz Erleichterungen am Arbeitsmarkt für ausländische Fachkräfte begrüßen. Da gehöre bei den Zugangsbestimmungen optimiert.

Die gemeinsame Messe für technische Lehrberufe „HANDWERK4FUTURE“ am 14. und 15. Oktober soll nicht nur als Startschuss dienen, sondern eine jährliche fixe Einrichtung in der Region werden.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.