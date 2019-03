Sechseinhalb Jahre hat Christian Wagner die Geschicke der Klima- und Energiemodellregion Schwarza tal geleitet, jetzt geht der Kapitän von Bord. Freiwillig, aber ein bisschen mit Wehmut, weil er sich beruflich neu orientiert. Die 13 Mitgliedsgemeinden müssen sich nun um einen neuen Energiemanager umsehen.

„Da ich auch noch andere Jobs im Veranstaltungs-, Logistik- und Musikbereich habe und hatte, ist es mir zeitmäßig unmöglich, das noch länger zu bewältigen. Ich habe es körperlich einfach nicht mehr geschafft“, begründet der 43-jährige Ternitzer seinen überraschenden Schritt. Denn die Aufgabe, Gemeinden und Privathaushalten die Idee eines umweltbewussteren und energieeffizienteren Lebens und die dementsprechenden Themen zu vermitteln, war „Knochenarbeit“, wie es Wagner bezeichnet.

„Als Klima- und Energiemanager ist man das bezahlte schlechte Gewissen der Gemeinden. Genauso lästig wie notwendig. Vor allem am Anfang war es sehr aufwendig, Überzeugungsarbeit zu leisten.“ Das beginne beispielsweise im kleinen Bereich wie bei der Umsetzung eines Pedibus-Projektes, wo Kinder von Erwachsenen zu Fuß in die Schule begleitet werden, und endet bei energiesparenden Großprojekten in Kommunen.

Wagners Betätigungsfeld war vielseitig: Mit seinem Energiekoffer klapperte er Schulen und Kindergärten ab, um die Realisierung von Radrouten hat er sich aber mit genauso viel Herzblut gekümmert wie um Energieberatung, E-Mobilität oder Car-Sharing. „Manche Themen sind aber nicht einfach zu vermitteln. Als ich ein Elektromobil im Rahmen eines Aktionstages beworben habe, bin ich sogar beschimpft worden“, kennt er unter den vielen Facetten auch die Schattenseiten seines Jobs.

Dennoch geht er mit einem lachenden und weinenden Auge: „Lachend, weil mein Leben jetzt geordnet in eine andere Richtung geht und weinend, weil ich doch mit viel Herzblut bei der Aufgabe war und mich über die Erfolge gefreut habe.“ Dass viel davon im großen, persönlichen Einsatz Wagners begründet lag, weiß auch Regionsobmann SPÖ-LAbg. Christian Samwald, der ihm zum Abschied Rosen streut: „Er hat seinen Job mit viel Herzblut und großem Engagement gemacht und die Region dorthin geführt, wo sie jetzt steht: Sie ist ein Vorzeigeprojekt. So gesehen ist sein Ausscheiden ein großer Verlust für uns!“

Bis 4. April haben potenzielle Nachfolger noch die Möglichkeit, sich um Wagners Job zu bewerben. Am 15. April soll die Entscheidung in einem Hearing getroffen werden. Wagner selbst bleibt noch bis 30. Juni im Amt, um seinen Nachfolger bestmöglich einzuschulen. Danach wird er im Herbst ein Angestelltenverhältnis im Kulturbereich bei der Stadtgemeinde Ternitz eingehen.