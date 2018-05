Neuer Ehrenbürger: Reichenau feierte Altbürgermeister.

Reichenau hat einen Ehrenbürger mehr. Mit Fanfarenklängen wurde die Feierlichkeit, die Überreichung der Ehrenbürgschaft an ÖVP-Altbgm. Johann Ledolter, im Schloss eröffnet. Schon vor Beginn der Ehrung begrüßte Hans Ledolter persönlich an die 300 Gäste.

Welche Aussagen über Ledolter Wirken getätigt wurden, was er selbst zur Auszeichnung sagte sowie einen ausführlichen Lebenslauf lest ihr in der Aktuellen Printausgabe der NÖN Neunkirchen.