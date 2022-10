Josef Bauer ist neuer Ehrenbürger von Aspangberg-St. Peter

Es hatte (wegen Corona) mehrere Anläufe gebraucht, am Freitagabend aber war es soweit: Im Rahmen einer Feier im neuen Hoffelder Gasthaus „Die Mayerei“ wurde Josef Bauer, zwischen 2005 und 2018 ÖVP-Bürgermeister der Gemeinde Aspangberg-St. Peter, zum Ehrenbürger ernannt. Vorangegangen war dem (bereits im Vorjahr) ein einstimmiger Beschluss des Gemeinderates.

Josef Bauer habe sich durch seine stets bescheidende, ruhige Art ausgezeichnet, „er war aber trotzdem schlagfertig, vor allem aber hartnäckig und zielstrebig“, lobte Bürgermeister Bernhard Brunner (ÖVP) seinen Vorgänger. Als „Ankerpunkt“ in der Gemeinde bezeichnete den Jubilar Landtagsabgeordneter Hermann Hauer (ÖVP). Der „Kaltenegger-Sepp“, wie Josef Bauer früher auch genannt wurde, habe „kritische Worte mit Schmäh verpackt, hat dabei aber die Wertschätzung nie vergessen“, so Hauer.

Josef Bauer (damals Gemeinderat) beim 70. Geburtstag von Bürgermeister Robert Nagl im Jahr 1988. Foto: Gemeinde Aspangberg-St. Peter

„Überwältigter“ Alt-Ortschef lobte Team

Der Altbürgermeister selbst zeigte sich ob der Ehrengabe „überwältigt“, wie er sagte – und dankte nicht nur „meinem guten Team“ in der Gemeinde, der Bezirksbauernkammer (in der er ebenso jahrzehntelang tätig war) und der Partei, sondern vor allem seiner Frau Maria: „Für das Verständnis, dass ich so oft weg war!“

Gratulationen kamen auch von Bezirkshauptfrau Alexandra Grabner-Fritz (inklusive eigener Ehrenurkunde der BH), den Pfarrern Jan Schaffarzyk und Dietmar Orglmeister, Postenkommandant Erich Baumgartner, Raiba-Direktor Johann Sperhansl sowie Bauers (früheren) Bürgermeisterkollegen Doris Faustmann (Aspang Markt), Engelbert Ringhofer (Thomasberg), Hannes Hennerfeind (Trattenbach), Karl Mayerhofer (Otterthal), Andreas Graf (Mönichkirchen) sowie Vizebürgermeister Josef Aminger (Feistritz).

Der damalige Vizebürgermeister Josef Bauer mit dem früheren NÖ Landeshauptmann Erwin Pröll 1997. Foto: Gemeinde Aspangberg-St. Peter

Ausgezeichnet wurden im Rahmen der Feier auch langjährige Gemeinderäte, die mit der Neuwahl 2020 aus dem Gremium ausgeschieden waren.

Silbernes Ehrenzeichen: Franz Lechner (im Gemeinderat von 1995 bis 2020) und Martha Rainer (im Gemeinderat von 2000 bis 2020)

Franz Lechner (im Gemeinderat von 1995 bis 2020) und Martha Rainer (im Gemeinderat von 2000 bis 2020) Goldenes Ehrenzeichen: Johann Kirnbauer (im Gemeinderat von 1988 bis 2017, zuletzt Vizebürgermeister) und Ernst Polzer (im Gemeinderat von 1985 bis 2020, zuletzt ÖVP-Klubsprecher)

Die Überreichung der Bronzenen Ehrenzeichen an Kurt Gremel (15 Jahre Gemeinderatstätigkeit) und Peter Janota (zehn Jahre Gemeinderatstätigkeit) wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.

Mehr zum Festakt in der Print-Ausgabe der Neunkirchner NÖN, erhältlich ab 26. bzw. 27. Oktober!

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.