„30 unter 30“: ORF-Journalistin Verena Bauer ausgezeichnet

Den allermeisten Medienleuten ist der Begriff mit Sicherheit geläufig: Jahr für Jahr kürt das Branchenmagazin „Österreichs Journalist:in“ in den „30 unter 30“ junge Talente aus der Branche. Mit dabei sind Angestellte, Freiberufler, TV- und Radioredakteure ebenso wie Print- und Lokaljournalisten – alle unter 30 Jahre.

Mit Verena Bauer, die als Redakteurin für TV, Radio und Online im ORF-Landesstudio Salzburg arbeitet, hat es ins heurige Ranking auch eine Kirchbergerin geschafft. Sie gestaltet Beiträge für die Bundesländersendung „Salzburg heute“, fürs regionale Radio und den Onlineauftritt. Bei österreichweit aktuellen Themen werden Bauers Beiträge oft von noch mehr TV-Zuschauerinnen und Zuschauern verfolgt, etwa wenn die „Zeit im Bild“ oder die Radiosender Ö3 oder Ö1 sie übernehmen.

Auszeichnung „nicht nur für mich“

Eine der „30 unter 30“ zu sein, ist für Bauer „eine schöne Überraschung“, wie sie meint: „Aber es ist nicht nur eine Auszeichnung ,für mich‘, sondern auch für meine Kolleginnen und Kollegen, die unterstützen und anleiten, mit denen man diskutiert und von denen man täglich lernt. In der Redaktion arbeiten wir als Team, damit am Ende des Tages der bestmögliche Beitrag im Fernsehen oder im Radio läuft“, sagt sie.

„Irgendetwas mit Medien“ wollte Bauer übrigens schon recht früh machen. Nach der Matura studierte sie Medienmanagement in St. Pölten und Paris, sammelte Praxiserfahrungen in verschiedenen Branchen und absolvierte eine sprachtechnische Ausbildung. Über ein Praktikum kam sie zum ORF Salzburg, wo sie nun nicht nur für Beiträge recherchiert und Interviews führt, sondern auch selbst ihre Texte schreibt und vertont. „Was mich am meisten daran fasziniert, ist die Abwechslung! Wobei diese Vielfalt auch die größte Herausforderung ist.“ Dass sie jeden Tag aufs Neue neugierig sein muss, „ist für mich ein Privileg“, sagt Bauer.

„Sachunterricht“ als Einstieg

Weil sie als gebürtige Niederösterreicherin in Salzburg zu arbeiten begann, gestaltete sich ihr „Einstieg“ übrigens recht speziell: „Ich habe davor quasi ,Sachunterricht‘ gemacht, mich hingesetzt und PolitikvertreterInnen, Bezirke und die Salzburger Geschichte gelernt. In den ersten Redaktionssitzungen habe ich nebenbei heimlich Straßennamen und Personen, die besprochen worden sind, gegoogelt.“

In ihrer Heimatgemeinde Kirchberg ist Bauer, die mittlerweile in Salzburg lebt, übrigens nach wie vor regelmäßig: „Meinen Hauptwohnsitz habe ich zwar in Salzburg – ein Leben mitten im Kleinstadtflair, Bergen und Seen –, im Herzen bin ich noch eine Kirchbergerin!“

Unter die „30 unter 30“ gewählt wurde mit der St. Pöltnerin Lisa Röhrer heuer auch eine Redakteurin der NÖN.

