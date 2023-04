100 Jahre Gemeinde, 75 Jahre Stadt: Ternitz feierte mit großem Festakt

Dass Ternitz sein Doppeljubiläum just am Donnerstagabend mit einem großen Festakt beging, kam nicht von ungefähr: Hans Czettel, einst Innenminister und Landeshauptmann-Stellvertreter – und ein Ternitzer – hätte exakt am 20. April 2023 seinen 100. Geburtstag gefeiert. Weshalb Bürgermeister Rupert Dworak (SPÖ) den Beginn seiner Festsprache gleich für würdigende Worte nutzte: Czettel, kurzzeitig auch im Ternitzer Gemeinderat tätig, sei nicht nur „ein großer Sohn dieser Stadt“, sondern auch „Anwalt der Armen“ gewesen, konstatierte Dworak. Und zeigte sich überzeugt: „Czettel lebt bis heute weiter.“

Seiner Heimatgemeinde bescheinigte der Stadtchef eine gute und erfolgreiche Entwicklung. Trotz etlicher Fusionen und dem Schritt zur Großgemeinde „sind alle unsere Ortsteile eigenständig geblieben“, so Dworak. Davon würden nicht zuletzt die zehn Freiwilligen Feuerwehren zeugen. Dankesworte seitens des Bürgermeisters ergingen in erster Linie an alle, die sich (vor allem auch in der Pandemie) freiwillig betätigt hatten. Heldinnen und Helden seien für ihn nicht jene „in schillernden Outfits, sondern die in der Uniform der Feuerwehr, der Rettungsorganisationen, der Tracht ihres Vereins oder in ihrer Zivilkleidung“, so Dworak.

Fischer: „Ternitz ist ein Vorbild“

Würdigende Worte für Ternitz und seine Bürgerinnen und Bürger fand auch Österreichs Altbundespräsident Heinz Fischer, der für den Festakt sogar die SPÖ-Bezirkskonferenz „seiner“ Heimat Hietzing sausen ließ, wie er eingangs erzählte: „Ternitz gegen Hietzing? Ich hab‘ gesagt: Das Match verliert’s“, so das ehemalige Staatsoberhaupt. Mit Ternitz verbindet Fischer nicht zuletzt der nach ihm benannte Schulcampus. Ternitz sei „in vielen Bereichen, auch in der Bildung, der Pflege oder Kinderbetreuung, insbesondere aber auch im Bereich des Klima- und Umweltschutzes“ ein Vorbild.

Ehrungen für vier Persönlichkeiten

Abgeschlossen wurde der rund zweistündige Festakt – moderiert von ORF Wien-Stimme Pamela Grün – mit der Ehrung von vier Persönlichkeiten. Abschnittsfeuerwehrkommandant Walter Leinweber und die beiden ehemaligen Stadträte Andrea Reisenbauer und Franz Stix (beide SPÖ) erhielten den Goldenen Ehrenring der Stadt, Oberforstrat Peter Lepkowicz das Große Goldene Ehrenzeichen Ternitz‘.

Musikalisch umrahmt wurde das Fest von einem Orchester aller vier Ternitzer Musikvereine (Trachtenkapelle Flatz, Trachtenkapelle Sieding, 1. Ternitzer Musikverein und 1. Pottschacher Musikverein) sowie dem Chor „Cantate Domino“.

Zahlreiche Fest- und Ehrengäste

Unter den Gästen weilten u. a. auch Landtagspräsident Karl Wilfing (ÖVP), Landesrat Sven Hergovich (SPÖ), Bezirkshauptfrau Alexandra Grabner-Fritz, Arbeiterkammer-Präsident Markus Wieser, SPÖ NÖ-Klubobmann Hannes Weninger, der ehemalige Dritte Landtagspräsident Franz Gartner (SPÖ), Bezirksfeuerwehrkommandant Josef Huber, die Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP) aus Neunkirchen, Doris Kampichler (SPÖ) aus Buchbach, Walter Jeitler (SPÖ) aus Wimpassing sowie Johann Hainfellner (ÖVP) aus Bürg-Vöstenhof.

