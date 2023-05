100 Jahre NÖ Versicherung: Neunkirchner Kundenbüro feierte

Am vergangenen Donnerstag herrschte reges Treiben in der Neunkirchner Niederlassung der Niederösterreichischen Versicherung in der Triesterstraße 10. Die Institution feiert heuer das 100. Firmenjubiläum und auch im Kundenbüro Neunkirchen wurde groß gefeiert. Gebietsdirektor Michael Bilzer konnte seitens der Firma neben zahlreichen Mitarbeitern Generaldirektor Stefan Jauk begrüßen.

Weiters gaben sich Bezirkshauptfrau Alexandra Grabner-Fritz, ÖVP-Bürgermeister Herbert Osterbauer, ÖVP-Landtagsabgeordneter Hermann Hauer, ÖVP-Stadtrat Michael und Heidi Bele, die frischgebackene Landeskammerrätin Waltraud Ungersböck, die Firmen-Nachbarn Harald und Claudia Stoll sowie Franz und Gudrun Feilhauer, die „Puchberg-Gang“ um Hannes Jägersberger und Manfred Schmid, Rechtsanwalt Daniel Jahrmann und Gastronom Christian Schicker sowie viele andere die Ehre.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.