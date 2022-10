50 Jahre Markterhebung: Großer Festakt in Grimmenstein

Der Bezirkshauptmann war gekommen, ebenso wie der Landeshauptmann. Und sogar Österreichs Staatsoberhaupt höchstpersönlich ließ sich einen Besuch nicht nehmen – damals, am 16. September 1972, als Grimmenstein mit einem feierlichen Programm offiziell zur Marktgemeinde erhoben wurde.

Am Sonntag, also exakt 50 Jahre (und einen Monat) nach dem denkwürdigen Ereignis, durfte sich die Gemeindeführung (wieder) über ein „volles Haus“ freuen: Der Gottesdienst war ebenso gut besucht wie der daran anschließende Festakt sowie das Rahmenprogramm am Nachmittag. Der Fünfziger sei „der erste Geburtstag im Leben eines Menschen, der so richtig gefeiert wird“, erklärte Vizebürgermeister Franz Gausterer (ÖVP) gleich zu Beginn den Anlass des Festes. Bürgermeister Engelbert Pichler (ÖVP) oblag es daran anschließend, die letzten fünf Jahrzehnte Revue passieren zu lassen. Seine Entschuldigung dafür, „dass das leider nicht in zwei Minuten passieren kann“, quittierte das Publikum mit Gelächter.

In der Tat waren die letzten fünf Jahrzehnte besonders bewegte: Pichler spannte den Bogen von der Neuerrichtung der PVA 1972 über das 200-jährige Hochwasser 1999 bis zu aktuellen Projekten wie dem Glasfaser-Ausbau sowie dem Bau des neuen Ortszentrums – und ließ dabei auch Ereignisse wie die erste „Storch-Landung“ im Jahr 1996 auf dem Schornstein der Firma Vollkraft nicht aus. „Das Wertvollste, das aber in all den Jahren gelungen ist, war, dass Grimmenstein, Hochegg und Hütten eine Einheit geworden sind“, so der Ortschef mit Blick auf den Zusammenschluss mit Hochegg 1968 und die Eingemeindung von Hütten 1970.

Altbürgermeister Gneist als „Visionär“ der Gemeinde

Viele lobende Worte hatte Pichler nicht nur für die Feuerwehren, die Vereine und Betriebe (die allesamt in einem neuen Imagefilm vorgestellt werden) über, sondern auch für den 1998 verstorbenen SPÖ-Altbürgermeister Anton Gneist. Grimmenstein verdanke ihm sehr viel, Gneist sei „Visionär und Menschenfreund“ gewesen. Und er dankte seinem Vorgänger Hermann Bernsteiner, der ihn einst sogar in der Hauptschule unterrichtet hatte: Er sei „ein wunderbarer Lehrmeister“ gewesen, sagte Pichler. Im Rahmen des Festaktes durfte er von Thomas Wackerlig auch eine Urkunde für zehnjährige Mitgliedschaft bei „Fairtrade Österreich“ entgegennehmen.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) wandte sich schließlich auch noch an die Bevölkerung – via Videobotschaft. Grimmenstein sei „stark, lebens- und liebenswert“, so Mikl-Leitner. Ihr Appell am Schluss: „Wer hart arbeitet, kann auch feiern!“ Einen Rat, den die Gäste (im Rahmen des umfassenden Programmes) auch tatsächlich beherzigten.

