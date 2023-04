Berky: Seit 140 Jahren Teil der Neunkirchner Geschäftswelt

Akribisch und sorgfältig hat Wolfgang Haider-Berky unzählige Stücke zusammengetragen, die an die lange Geschichte seines Betriebs zurückerinnern. Darunter finden sich neben dem Original-Plakat zur Eröffnungsfeier im Jahr 1883 (es hängt in einem Rahmen an der Wand) auch eine Steuerbilanz, Fotos und unzählige Schriftstücke. Seit exakt 140 Jahren gehört die Firma Berky zum Neunkirchner Geschäftsleben – ein ganz und gar nicht alltägliches Jubiläum, das entsprechend gefeiert wird.

Josef Berky legte 1883 den Grundstein für den Betrieb. Foto: privat

Angefangen hat einst alles mit Josef Berky aus Kleinneusiedl. Als 23-jähriger Uhrmacher beschließt er 1883, sich in Neunkirchen selbstständig zu machen. Am 1. April besagten Jahres eröffnet er in der Schießstättgasse 1 sein eigenes Geschäft. Mit seiner Frau Bertha baut er den Betrieb aus – eine lange Geschichte beginnt.

Bis heute handelt „der Berky“, wie der Betrieb im Volksmund genannt wird, mit Schmuck und Uhren, wobei die persönliche Beratung – einst und heute – wohl das Kernstück des Geschäfts ist. Trotz des wie nie zuvor florierenden Onlinehandels werde das geschätzt, sind sich Wolfgang Haider-Berky und seine Frau Ilse sicher. „Es gibt auch viele junge Menschen, die ganz bewusst im Fachhandel einkaufen. Und unser Personal benötigt ein enormes Fachwissen“, sagt Wolfgang Haider-Berky, der seit 1970 im Betrieb tätig ist. Abseits dessen sind auch Reparaturen aller Art gefragt. Unterstützt wird das Ehepaar von zwei Angestellten.

Wolfgang Haider-Berky und seine Frau Ilse mit einem Bild, das das Geschäft am Neunkirchner Hauptplatz vor 1900 zeigt. Foto: Philipp Grabner

Trotz Pension kein Gedanke ans Aufhören

Trotzdem würden besonders zwei Umstände dem Traditionsbetrieb zusetzen: zum einen das fehlende, qualifizierte Personal, zum anderen das Umfeld. „Wir können noch so gut sein, auch das sonstige Angebot in der Innenstadt muss passen“, formuliert es Wolfgang Haider-Berky.

Ans Aufhören denken er und seine Frau Ilse aber keineswegs. „Solange wir gesund sind und das Geschäft geht, werden wir es machen“, sagt die Unternehmerin. Und fügt hinzu: „Obwohl man damit nicht reich wird – aber es ist ja eigentlich kein Beruf, mehr oder minder ist es ein Hobby!“

