Blasmusikorchester Wimpassing feiert 70. Geburtstag

Voller Musikalität und Tatendrang – kaum zu glauben, dass das Sinfonische Blasorchester Wimpassing (SBOW) unter der Leitung von Markus Bauer mittlerweile stolze 70 Jahre zählt.

Es war Professor Otto Schwarz, der 1952 den Musikverein Schwarzatal gründete, aus dem das heutige Sinfonische Blasorchester Wimpassing hervorging. An oberster Stelle stand für ihn hohe musikalische Qualität und die Förderung von Nachwuchstalenten. Schwarz leitete den Musikverein bis 1994 und übergab den Dirigentenstab an Kurt Brunthaler. Schon ein Jahr später, 1995, übernahm Otto M. Schwarz die musikalische Leitung. „Unter seiner Leitung haben wir uns als Orchester enorm weiterentwickelt. Von traditioneller österreichischer Blasmusik hin zu sinfonischer Blasmusik“, erinnert sich Obmann Daniel Pregartner.

Clemens Tür, Markus Bauer, Victoria Schwarz und Manuel Fornix freuen sich auf das Jubiläumskonzert. Foto: Fotos: Archiv; SBOW

Im Herbst 2018 übernahm der Neunkirchner Joe Pinkl die musikalische Leitung des SBOW. Unvergessen die Konzerte unter anderen mit Schauspielerin Adele Neuhauser und das Woodstock-Festival zu dessen 50-jährigem Bestandsjubiläum. Seit heuer steht der gebürtige Neunkirchner Markus Bauer (27) am Dirigentenpult. Er studiert Horn an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien bei Thomas Jöbstl (Wiener Philharmoniker) und ist als Substitut in verschiedensten Orchestern wie dem Orchester Wiener Akademie sowie dem Wiener Kammerorchester tätig.

Gefeiert wird der 70. Geburtstag am Freitag, den 9. Dezember, 20.15 Uhr, mit einem Konzert unter dem Titel „Symphonics Legends“. Auf dem Programm stehen Meisterwerke aus den Federn von Prof. Otto Schwarz und von Sohn Otto M. Schwarz. Weiters zu hören sind bekannte Stücken von Leonard Bernstein, Johan de Meij, Andrew Lloyd Webber und John Williams. Ebenso das Musikstück „Rejouissance“ von James Curnow, mit dem das Orchester 1996 den österreichischen Blasmusikwettbewerb in der Stufe C gewann.

Die NÖN verlost zwei Mal zwei Karten. Einfach das Kennwort „70 Jahre SBOW“ per E-Mail an redaktion.neunkirchen@noen.at schicken und auf ein wenig Glück hoffen!

