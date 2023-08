Breitenauer Pensionistenverband feierte sein 70-jähriges Bestehen

Im Innenhof des Steinfeldzentrums luden Obmann Josef Gerstacker und sein Team zum gemütlichen Beisammensein ein. In seiner kurzen Rede blickte der Verbandsobmann auf die letzten 70 Jahre zurück. Denn der Grundstein für alle Pensionistenverbände in Österreich wurde im Herbst 1949 mit dem „Verband der Arbeiter-, Unfall-, Landarbeiterrentner und Gemeindebefürsorgten Österreichs“ gelegt. Rund vier Jahre später wurde ein solcher auch in Breitenau gegründet - und zwar von SPÖ-Vorsitzendem Karl Blach und dem späteren ersten Obmann Alois Artner.

Bisher wurde die Ortsgruppe Breitenau von 13 Obmännern bzw. Obfrauen geleitet. Aktuell steht Josef Gerstacker an der Spitze. Er hat dieses Amt mit Anfang 2023 übernommen. Ebendieser bedankte sich bei allen Mitgliedern für die Unterstützung beim Sommerheurigen. Dank gab es auch für SPÖ-Bürgermeister Helmut Maier, der im Rahmen des Festes seine letzte offizielle Rede als Ortschef hielt. „Herzlichen Dank, dass du immer ein offenes Ohr für uns hattest“, so Gerstacker zum noch amtierenden Bürgermeister. Dieser legt sein Amt nämlich mit 31. August zurück, die NÖN berichtete.

„70 Jahre sind für Pensionisten ja eigentlich kein Alter, für einen Verein ist das allerdings eine sehr gute Leistung“, lobt der Ortschef. Die Pandemie habe den Breitenauer Vereinen nichts angetan - und das würde diese ganz besonders auszeichnen. „Danke für euer Engagement. Als Gemeinde kann man nur stolz und dankbar sein“, streut Maier den Zuständigen des Pensionistenverbandes Rosen.

Im besonderen Jubiläumsjahr dürfen sich die Pensionisten, die auch regelmäßig Ausflüge machen, über eine doppelte Subvention seitens der Gemeinde freuen. Weitere Gratulationen kamen zudem von der SPÖ Breitenau, dem Verein „Pro Musica“ sowie der Freiwilligen Feuerwehr. Für die musikalische Unterhaltung zeichnete die Bläsergruppe des Musikvereins verantwortlich.