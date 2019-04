Am Karsamstag waren es auf den Tag genau 25 Jahre, dass Gastronom Thomas Helmreich sein Lokal im Schafferhofergarten in Neunkirchen unter dem Namen „Tom‘s Oase“ übernahm. Und solche Jubiläen müssen entsprechend gefeiert werden, so lud er Familie, Freunde und Wegbegleiter in seine Oase ein, um mit ihm den Festtag gebührend zu begehen.

Unter den zahlreich erschienenen Gästen waren Bundesrätin Andrea Kahofer, die Stadträte Peter Teix und Armin Zwazl, die Gemeinderätinnen Gerlinde Metzger und Michaela Kaplan, Hannes und Silvia Beisteiner, Meisterfotograf Martin Wieland mit Freundin Nina Kampichler, Markus Geigner, Kurt Zeilinger, Daniela Plavec, Herbert Schwarz, Edi Schneider, Jung-Pensionist Ernst Flechl, Thomas Dinhopl, Paul Luger, Christian Mollay, Alexander Gotsbacher und Christian Bauer.