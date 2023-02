Frauenhaus Neunkirchen besteht seit 30 Jahren

Je leerer das Haus, desto besser die Situation – genau das trifft auf das Frauenhaus Neunkirchen zu, geht es in der Einrichtung schließlich darum, dass Frauen und Kinder hierher kommen, wenn sie von Gewalt bedroht sind.

„Es ist traurig, dass es eine solche Einrichtung überhaupt braucht“, sagt ein Unterstützer beim Empfang anlässlich des Jahreswechsels. Vor fast genau 30 Jahren, am 13. Jänner 1993, fand die Eröffnung des Frauenhauses in Neunkirchen statt. Seit Jänner 1993 wohnten 1.108 Frauen und 1.223 Kinder im Frauenhaus Neunkirchen und wurden von den Mitarbeiterinnen in allen Fragen und Belangen beraten, betreut und begleitet. Im vergangenen Jahr wohnten 25 Frauen mit ihren Kindern im Frauenhaus. Die Mitarbeiter begleiteten bei 23 unterschiedlichen Verfahren.

„Jedes einzelne Verfahren bedeutet für die betroffene Frau viele Termine, Berichte, Anträge und somit eine intensive und immer schmerzhafte Beschäftigung mit dem Erlebten. Die Frauen werden bei keinem ihrer Schritte alleine gelassen“, sagt die Leiterin des Frauenhauses, Barbara Prettner. Sie und ihr Team werden auch heuer die Arbeit mit den Frauen weiterführen. Zusätzlich wollen sie auf die 30 Jahre des Tuns und das Thema der häuslichen Gewalt mit verschiedenen Veranstaltungen hinweisen und weiterhin die Gesellschaft informieren und zum Thema sensibilisieren.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.