Freiwillige Feuerwehr Kirchberg feiert 150-jähriges Bestehen

Den Anfang hatten 1873 sechs Bürger in der „Linde“ gemacht: Bürgermeister, Wirt, Glaser, Hafner, Müller und Färbermeister berieten über den Aufbau einer Feuerwehr – nur fünf Tage später war es geschehen: 44 Mann bildeten die neue Freiwillige Feuerwehr Kirchberg am Wechsel, eine der ältesten Wehren des Bezirks.

In 150 Jahren haben sich nicht nur die Einsatzzahlen, die Gerätschaft sowie die Herausforderungen grundlegend geändert – auch die Anzahl der Mitglieder hat eine ordentliche Entwicklung hingelegt. „Die Mitgliederzahl hat sich in den 150 Jahren unseres Bestehens mehr als verdoppelt. Heute zählt die Feuerwehr 95 Mitglieder“, weiß Feuerwehrkommandant Harald Hollendohner. Dazu zählen die jüngsten Mitglieder der Feuerwehrjugend ebenso wie Ehrenoberverwalter Bernhard List – er ist 92 Jahre alt und seit 75 Jahren Teil der Freiwilligen Feuerwehr.

Die Freiwillige Feuerwehr Kirchberg begeht ihr 150-jähriges Bestandsjubiläum. Am Foto: Die aktuelle Mannschaft rund um Kommandant Harald Hollendohner, Kommandant-Stellvertreter Markus Tauchner und dem Leiter des Verwaltungsdienstes, Markus Stögerer, sowie mit Ortschef Willibald Fuchs (ÖVP). Foto: FF Kirchberg am Wechsel

Das 150-jährige Bestehen der Feuerwehr wird im Juni mit einem zweitägigen Fest begangen. Am Samstag, dem 24. Juni, findet ab 18 Uhr ein Festakt mit Moderator Herbert Steinböck statt, am Sonntag stehen Messe und Frühschoppen an.

