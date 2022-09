Ganz Grafenbach-St. Valentin in Feierlaune

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Das Gemeindeteam rund um SPÖ-Ortschefin Sylvia Kögler aber auch die Bürgerinnen und Bürger steckten in den letzten Monaten viel Herzblut in die Vorbereitungen zur 875-Jahr-Feier. Denn vergangenes Wochenende wurde nicht nur die erste urkundliche Erwähnung gefeiert, sondern auch die neu gestaltete Gemeindechronik mit dem Titel "Zeitensprünge" präsentiert. "Unsere Gemeinde kann auf eine beachtliche Geschichte zurückblicken. Doch diese würde in Vergessenheit geraten, wenn man sie nicht festhält", so Ortschefin Kögler in ihrer Ansprache.

Um die Geschichten in der Chronik anschaulicher zu machen, wurden Teile dieser im Rahmen des Erinnerungstheaters "Die Playbäckerei" aufgeführt. Inszeniert hat die Aufführung Margarethe Meixner. Sie zeichnete auch für die Projektleitung der Chronik, die finanziell von der Leader Region Niederösterreich Süd unterstützt wurde, verantwortlich.

Besuch aus Deutschland

Abseits der Chronik wurde der Bevölkerung bei einem Tag der offenen Tür auch das neue Amtshaus präsentiert. Dieses ist nun komplett saniert und barrierefrei gestaltet. Zudem wurde das Gemeindeamt mit einer Luft-Wärme-Pumpe sowie einer Photovoltaik-Anlage ausgestattet.

Gratulationen zu beiden Ereignissen gab es im Rahmen eines Festaktes von SPÖ-Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl, ÖVP-Landtagsabgeordneter Waltraud Ungersböck sowie Eva Bauer von der Bezirkshauptmannschaft Neunkirchen. Ebenfalls begrüßen durfte Ortschefin Sylvia Kögler eine große Delegation der Partnergemeinde Surberg aus Deutschland. Der dortige erste Bürgermeister Michael Wimmer ließ es sich nicht nehmen, eine Abordnung der eigenen Musikkapelle mitzubringen. Diese sorgte neben den Kapellen Grafenbach, St. Valentin-Landschach sowie Haßbach-Penk-Altendorf für musikalische Unterhaltung.

